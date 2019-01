České Budějovice - Skupina Divokej Bill v rámci svého turné k nové desce Mlsná zavítala také do jihočeské metropole.

Poprocková skupina Divokej Bill koncertovala v sobotu v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Sobotní koncert návštěvníkům Kulturního domu Vltava přinesl očekávanou porci nekompromisní rytmiky a známých hitů, které však bohužel zastiňovala místy až nesnesitelná hlasitost.



Vystoupení zahájili předskokani Divokýho Billa pražská skupina Five O'Clock Tea. V úvodu deklarovaný záměr „diváky pořádně nažhavit“ na příchod hvězdy večera se ale podle mdlých reakcí obecenstva evidentně nezdařil. Nutno ale dodat, že role předkapel na koncertech tohoto typu není vůbec jednoduchá.



Five O'Clock Tea divákům představili tvrdou muziku ve stylu nu metal či rap metal. Třičtvrtěhodinový set nabitý ostrými riffy, duněním podladěných kytar a kontrasty statických slok s hutnými refrény charakterizovala hráčská profesionalita. Výkon zpěváka Fikiho i zpěvačky Gygy, kupříkladu v písních Sejou nebo Kdo na to má?, rovněž nebyl špatný.



Kámen úrazu vystoupení Five O'Clock Tea však spočíval v naprosté neoriginalitě a monotonii repertoáru. Navíc se zdálo, že nasazení skupiny není stoprocentní. I když mohlo jít pouze o optický klam ve srovnání s náporem energie, který na pódium přinesl Divokej Bill.



Divokej Bill nastoupil na scénu kolem půl desáté a naplněný sál konečně ožil. Vlastní úvod vystoupení ozvláštnila nápaditá videoprojekce: diváci nejprve sledovali na plátně cestu kapely od dopravní značky České Budějovice až po vstup do sálu kulturního domu, kde se pak skupina skutečně objevila na pódiu.



Koncert sestavený z novinek alba Mlsná i starších písní trval téměř dvě hodiny. Ačkoliv většina nových skladeb nebyla fanouškům Divokýho Billa zcela neznámá, neboť je skupina hrála již před natáčením desky, obecenstvo reagovalo především na osvědčené hity typu Svatá pravda nebo Znamení. Publikum se dobře bavilo; nechyběl společný zpěv ani typické jednotné skákání do rytmu.



Po umělecké stránce však vystoupení stálice české populární hudby mělo i své zápory. Až příliš vysoká hladina hlasitosti v určitých momentech působila vyloženě rušivě a ubírala písním jejich hudební potenciál. Kupříkladu banjo Jana Bártla nebo akordeon Martina Pecky se v celkovém „hluku“, který vyplýval také ze špatných akustických podmínek sálu Vltava, naprosto ztrácely.



Akustické intermezzo



Zvukově naopak dominovaly strojově přesné bicí Marka Žežulky, jehož hra měla ale skutečně říz. V tomto ohledu posluchači jistě uvítali akustické intermezzo, jež skupina zařadila zhruba v polovině koncertu a které zahájila píseň Malování.



Publikum Divokýho Billa na závěr vytleskalo ještě dvakrát na pódium. Mezi přídavky zazněly mimo jiné písně Alkohol a Plakala.

Hodnocení 60%

JAN BLÜML

Autor je muzikolog