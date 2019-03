Po konzervatoři Toho Gakuen v Tokiu nastoupil Chuhei Iwasaki na Pražskou konzervatoř. „Popravdě nebylo tak těžké si v Praze zvyknout, možná je to mou povahou nebo tím, že jsem byl mladý,“ říká dvaatřicetiletý dirigent. „Vždy mě bavilo poznat nový svět,“ usmívá se sympatický Chuhei Iwasaki. Čeština mu jde velice dobře, skromnost mu ale nechybí. „Dělám chyby,“ krčí rameny. Přiznává, že po Japonsku se mu občas stýská, v Praze, kde dosud žije, si však zvykl.

Chuhei Iwasaki

narodil se v r. 1987 u rybího trhu Tsukiji v Tokiu, studoval na konzervatoři v Tokiu a poté na Pražské konzervatoři. Diriguje aktivně od r. 2012. Dnes je šéfdirigentem Filmové filharmonie a učí na Pražské konzervatoři.

A vidí nějaké rozdíly mezi českým a japonským publikem? „Těžko se to vysvětluje stručně, podle mě se moc neliší, krom toho, že tady se mluví více česky a tam japonsky,“ myslí si dirigent, který nejprve začínal v dětském orchestru hrou na housle. „Chodil jsem tam od svých devíti let. Když jsem byl na konzervatoři, říkal jsem si, proč nezkusit i dirigovat,“ vysvětluje, jak se k taktovce vlastně dostal. Dnes je šéfdirigentem Filmové filharmonie.

Dirigenta můžete vidět při práci ve čtvrtek 14. února. V 19 h se totiž v DK Metropol chopí taktovky na koncertě šestičlenného vokálního tělesa Skety a Jihočeské filharmonie. „Bude to nářez!!! Je to velice rytmické, zajímavé a zní to jako kaleidoskop,“ láká Chuhei Iwasaki, který prý mívá vždy před vystoupením trému. Do krajského města nepřijel poprvé. „Je to už moje třetí spolupráce s Jihočeskou filharmonií, má krásný zvuk. Vracím se do Českých Budějovic rád,“ usmívá se Chuhei Iwasaki.