Na speciální taneční večer se chystá balet Jihočeského divadla. Tanečníci si totiž zkusili roli trochu jinou, než jsou zvyklí. Stali se choreografy.

Angel Dust. Tanečníci zkouší kus Zdeňka Mládka. Zleva: Ayano Nagamori, István Varga, Rosa Maria Pace, Sebastiano Mazzia a Paolo Terranova. | Foto: Veronika Brunová

Prostor pro kreativitu se rozhodl tanečníkům Jihočeského divadl (JD) poskytnout umělecký ředitel baletu JD Lukáš Slavický. K vytvoření krátké choreografie se přihlásilo devět tanečníků. „Vyžaduje to vybrat hudbu, kostýmy, světla, nasvícení,“nastiňuje šéf baletu, co to obnáší. Žádné téma či zadání tanečníci nedostali. „Bylo to na nich úplně celé, nechtěl jsem je limitovat. Šlo o to vytvořit vlastní dílo,“ doplňuje Lukáš Slavický.