Jedinou premiéru před otáčivým hledištěm představí soubor baletu Jihočeského divadla v termínu od 5. do 13. srpna. Pod strhující inscenací Egon Schiele – Autoportrét je podepsáno režisérské duo SKUTR (Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský) a choreograf Jan Kodet.

Egon Schiele. Autoportrét. Jediná letošní premiéra na krumlovském otáčku. | Video: Se svolením Jihočeského divadla

Ústředním tématem je tvorba a život expresionistického génia Egona Schieleho. „Rozhodně musím začít výjimečnou choreografií Jana Kodeta a souborem všech tanečníků, kterým moderní tanec padne jako ulitý. Atmosférou místa, kde Schiele nalezl svůj výtvarný jazyk. Ta inscenace má svou magickou atmosféru, která vtahuje. I díky mimořádným kostýmům, scénografii a hudbě,“ komentuje za režisérské duo Lukáš Trpišovský. Zvučná jména zaznívají v celém inscenačním týmu: hudba Petr Kaláb, scénografie Martin Chocholoušek, světelný design Karel Šimek, kostýmy Simona Rybáková.

Taneční inscenace inspirovaná detaily z kreseb, obrazů, básní, dopisů i života kontroverzního rakouského malíře Egona Schieleho slibuje návrat jeho ducha do Českého Krumlova. Odtud pocházela jeho matka a on sám zde strávil část života. Klíčovou inspirací tvůrčímu týmu byla fotografie Schieleho před svým ateliérovým zrcadlem z roku 1915. Umělec sledující sám sebe, vstupující skrze odraz do jiné reality, umělec, který hledá hranice přirozenosti, konvencí, života a smrti. Přestože ho dnes vnímáme jako jednoho ze tří předních představitelů expresionismu, společně s Gustavem Klimtem a Oskarem Kokoschkou jeho dílo dosáhlo patřičného ocenění až dlouhá desetiletí po jeho smrti.

Premiéra se chystá na sobotu 5. srpna.Zdroj: Se svolením Jihočeského divadla

Magický příběh Mesiáš

Premiérou Egon Schiele – Autoportrét soubor baletu Jihočeského divadla Otáčivé hlediště v Českém Krumlově neopouští. V okouzlujících barokních kostýmech jej můžete vidět i ve scénickém provedení Händelova oratoria Mesiáš pod taktovkou šéfdirigenta JD Davida Švece. Režie se ujal umělecký šéf opery Tomáš Ondřej Pilař, který k inscenaci dodává: „Mesiáš je můj splněný sen. Händelova partitura je jako bonboniéra toho nejlepšího, co lze z barokní hudby ochutnat a zámecký park zaplněný 150 postavami v nádherných dobových kostýmech mě při každé repríze přenese doprostřed zahradní slavnosti vrcholného baroka. V této inscenaci se pro mě potkává omračující krása 300 let staré hudby a katarze ze spirituálně hlubokého příběhu.“ Tento magický příběh si můžete vychutnat od 17. do 27. srpna.

Händelovo oratorium Mesiáš na otáčivém hledišti v Českém Krumlově.Zdroj: Martina Root