České Budějovice - Seznámili se při tanečních a od té doby spolu Eva a Josef Stehlíkovi tančí 35 let.

S úsměvem spolu Stehlíkovi tančí už 35 let. | Foto: Manželé Stehlíkovi

Věnovali se závodně tancům od baletu, stepu přes disko až po latinskoamerické. Když vás práce baví, a ne každému se to podaří, je to úžasné,“ pochvaluje si Eva Stehlíková. Jako jediní Češi se dostali do finále šestihodinového Mistrovství světa ve standardních tancích. Porazili dvě stě párů různých národností.

