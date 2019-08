České Budějovice – Třicet let vedl festival jen s manželkou, nyní Antonín Kazil s Hudebními slavnostmi Emy Destinnové končí kvůli penězům.

Antonín Kazil. | Foto: Václav Pancer

Na festival podle svých představ by Antonín Kazil potřeboval 2,5 až 3 miliony korun, jako tomu bylo loni. Jubilejní 30. ročník Hudebních slavností Emy Destinnové připravil s rozpočtem 350 tisíc korun. „Měl jsem naplánované, co by si jubilejní ročník zasloužil, pak jsem si koupil tlustou tužku a musel jsem škrtat,“ kroutí hlavou Antonín Kazil nad částkou 200 tisíc korun, kterou dostal jako dotaci od města. Ani se sponzory to nebylo slavné, a tak příští ročník už neplánuje. Ne kvůli věku, vymýšlení programu či shánění umělců. Důvodem jsou finanční problémy. „Je třeba to dokončit. Kdyby to ale nebyl třicátý ročník, nešel bych do toho,“ přiznává.