České Budějovice - Malé divadlo, Sokolský ostrov, Piaristické náměstí a Dům u Beránka zaplní na čtyři dny nejrůznější divadelníci

Jedno z hesel bejbypankologie říká, že Bejbypankáč nestrpí muziku, která ho nudí nebo z něj dělá trumberu...Takže, pokud jste Akropoli zmeškali, tak si nenechte ujít Kašpárkovo šapitó na Sokolském ostrově. | Foto: Archiv

Pohádky, pouliční divadla, zajímavé inscenace repertoárových divadel, představení scén sousedů, pantomimu, Kašpárkovu divadelní dílnu – na 24 akcí slibuje letošní čtyřdenní mezinárodní divadelní festival Na prahu, který ve dnech 22.-25. května pořádá v historickém centru města Českých Budějovic loutkohra Jihočeského divadla.



„Vzhledem k posunu termínu opouštíme také naše dosavadní maskoty – Pankráce, Serváce a Bonifáce. Ti nad námi drží stále ochrannou ruku, ale novými průvodci jsou postavy z Kašpárka v rohlíku,“ uvedla produkční loutkohry Bára Lišková. A protože dětský kabaret Kašpárek v rohlíku z dílny našich loutkoherců sbírá jeden úspěch za druhým (křest v pražském Paláci Akropolis, pozvánka do pořadu Noc s Andělem, ocenění časopisu Filter za coververzi roku 2007 za Kašpárkův nářez Želvy), ujímá se zahájení letošního festivalu po svém – a to koncertem!



Bejbypankáči, spěchejte do šapitó!



Od čtvrteční 18. hodiny začnou v Kašpárkově šapitó na Sokolském ostrově pro všechny malé i velké bejbypankáče hrát a zpívat David Koller, Milan Cais, Blanka Šrůmová, Filip Nebřeský, Jura Hradil, Ondra Pečenka spolu s herci loutkohry, zkrátka všichni, kteří třináct písniček kabaretu pro děti ve věku 0-80 let nazpívali. „Jde o první koncert velkého turné, které vyvrcholí účastí na největším českém festivale Rock for People a slovenském v Trenčíně.

Kašpárek pojede se svým speciálním šapitó a vystoupí na jevišti ve společnosti hvězd jako Offpring, což je zajímavé také proto, že bude zpívat také jeho cover verzi,“ uvedl umělecký šéf loutkohry Zdeněk Jecelín.



Akrobaté vedle bojových umění



V čele pátečního průvodu (v 16.hodin) zavede Kašpárek diváky také k prvnímu představení do dvoru domu U Beránka, kde rozehraje Theatroi Pantomissimo komediální pantomimu Kolombíno, Pierot žárlí! Za významného hosta považují organizátoři slovenské Teatro Tatro, které přiveze inscenaci O stvoření světa, a skupinu Pa-li-Tchi prezentující severoindické původně bojové umění Banethi propojené s ohněm a tancem.



„Zásadní je projekt režijního tandemu SKUTR nazvaný Mistr a žák, který propojuje akrobacii, moderní taneční a fyzické divadlo. Techniky bojových umění, slovní improvizaci ve stylu commedia dell´arte a živou muziku. Je to krásná kombinace moderního pohybového divadla s béčkovými filmy typu Tarantinova Kill Billa. Hraje se to vtipně a zajímavě, přitom je to výsostné a technicky i fyzicky dost náročné divadlo. Tento typ divadla vlastně vůbec v Čechách zatím neexistoval,“ upřesnil Jecelín.



Upozornil ještě na tři profesionální scény kamenného typu, které se vystřídají na jevišti Malého divadla. Jsou to: kladenské Divadlo Lampion s pohádku O Budulínkovi, pražské Divadlo Minor s Bruncvíkem a lvem a naivní divadlo Liberec se dvěma pohádkami o kouzelných hrnečcích. Na představení těchto souborů spolupracovali autoři nebo režiséři nejmladší divadelní generace.



Žongléři vedle chůdařů



Z nezávislých divadel přijali pozvání: Divadlo dobré kávy s inscenací Vlk a hlad nebo A Studio Rubín s Dojemnou písní O jednom poustevníkovi, které sahá k Váchalovskému námětu. K významným akcím zahraničních uskupení patří polská žonglovací show, chůdařská extravagance z Německa zvaná Motýli anebo maďarský cirkus fantastické zručnosti Microcirkus.



Podrobnější informace o předprodeji vstupenek (pouze na interiérová předstvení) včetně programu festivalu na www.naprahu.cz.