Dne 28. ledna sjelo auto vezoucí dvě ženy do požární nádrže ve Strážkovicích. „První u nehody byl pan Gajdoš, já byl druhý.

Nejdřív jsem nevěděl, co se děje. Museli jsme odházet ledy a stržené ploty,“ vzpomíná na prvotní šok a následnou akci Jiří Vávra z Čížkrajic. V tu chvíli přiběhli další dva muži, kteří se také vrhli do ledové vody. Pomohli zachránit ženu, která byla už pod vodou v bezvědomí, a druhou zoufale křičící na zadním sedadle. „My dva jsme rybáři, jsme zvyklí na studenou vodu. Stačilo sklouznout do vody a byli jsme u nich. Ženy nebyly připoutané, šlo to rychle,“ usmívá se Petr Beneš s parťákem Václavem Matějkou z Rybářství Nové Hrady.

„Kdyby muži nezasáhli, měli bychom tam dva křížky. Bohužel ne každý dokáže, když se ocitne u nehody, pomoci,“ připomněl policejní mluvčí Milan Bajcura.