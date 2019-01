České Budějovice - Už v pátek se v Českých Budějovicích v Kulturním domě Vltava uskuteční akce s názvem Greenshop Hip Hop Dream v rámci t-music Kontrafakt and ElNino tour. Mimo jiné se tu dočkáte křtu CD „Epi Epi“ od rapera Coco Jamba.

Greenshop Hip Hop Dream

Na menší BU2R and snowbitch battle stagei se odehraje street dance battle, během večera na t–music and Greenshop stagei vystoupí devět kapel, z nichž stojí se za to zmínit se o nově vycházející dvojici Ektor a Enemy. Ti předvedou svou zbrusu novou show.



„Za gramcema se vystřídá celkem dvanáct Djs, za Mikem se objeví i Fany a předvede svou beatboxovou parádu jak se patří, dále se zde objeví fire poi poi od Patrika, který vystupoval na Makaveli branded tour, nyní i s Andrew, mastem jižních Čech pro Diabolo,“ uvádí pořadatel David Snášel. Stát za to bude také bike trial, graffiti jam, který se uskuteční již přes den, speciální projekce show, specifický program, soutěže či tombola.



Návštěvníci mohou využít volné vstupy od Bav se týmu. Ty platí pro ty, kdo mají tarif Bav se a Bav se mých pět od T-Mobile.



„Samozřejmostí jsou welcome drinky a spousty dalších věcí, které buď najdeš na stránkách www.mafiarecords.cz a nebo přímo na místě,“ vzkazuje Snášel.



Vstupenka zakoupená na místě přijde na 220 korun. „Na celou akci seženete lupen v předprodeji za 170 Kč, k dostání jsou v síti ticketstream.cz a na vybraných místech,“ dodává.



Mezi ně patří cestovní kanceláře - Čedok a Firo tour, knihy Kanzelsberger, českobudějovické obchody King Fit, Outline shop, Round records (Green shop), ve Strakonicích je prodává 60minutes Hip Hop shop, v Písku Nejbrhood Bar, v Táboře Gangstastar Hip Hop shop, benešovský 50 rocks, příbramský Temple či soběslavský City shop.