Boršov nad Vltavou - Milovníci starých automobilů, motorek i dalších strojů se sjeli ve středu Boršově nad Vltavou. Vozidla si nejprve vystavili na návsi a odpoledne se vydali na spanilou jízdu po okolí.

Desátý ročník Boršovského kochání napadlo v roce 2009 nadšence veteránů. „David Kocina a Karel Lipš pozvali veteránisty na pomalou spanilou jízdu po našem okolí. Z Boršova do Zahorčic, do Jamného, Kroclova, Vrábče, Korosek a zpět do Boršova,“ popsal trasu starosta obce Jan Zeman.