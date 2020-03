„Pracují na rolích a učí se texty,“ přibližuje ředitel. Dostali navíc „povinnou četbu“. V další sezoně totiž divadlo odehraje adaptace knih Café Groll či Selské baroko. Pěvci z opery mají za úkol zpěv a hudební nastudování autorské novinky Maria De Rose Wintonův vlak, jejíž uvedení se plánuje na 6. května. Nezahálí ani balet. „Tanečníci se udržují v kondici a trénují i doma,“ vysvětluje Lukáš Průdek.

Přesto ale není v divadle prázdno a i za zavřenými dveřmi se něco děje. Malé divadlo chystá novou inscenaci Muž Dvojhvězdy od Petra Formana na otáčivé hlediště, kde ji prvně uvidíte 28. srpna. Krom toho se v Malém divadle a v divadelních dílnách ve Vrátě stále šijí roušky. Ke středě 26. března jich Jihočeské divadlo vyrobilo 1600. Divadlo spolupracuje takto s krizovým štábem, který distribuuje roušky potřebným. Podle ředitele divadla Lukáše Průdka však dílny fungují dál. „Šijí se i kostýmy, pokračuje čalounická a zámečnická výroba, vyrábí se dekorace,“ uvádí.

Divadlo uvažuje o zveřejnění záznamů některých her. Na streamovaná představení se nechystá. "Bylo by to pro nás organizačně náročné," říká ředitel divadla s tím, že by ani nebylo příliš moudré v době, kdy řádí koronavirus, postavit všechny herce na jedno jeviště.