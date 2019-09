Letos uplynulo neuvěřitelných dvacet let od doby, kdy Marie Kolafová založila mažoretkový klub Panenky České Budějovice. Panenky si brzy získaly jméno a začaly se umísťovat na předních příčkách jak republikových, tak evropských soutěží.

Výstava v centru Bosonoha potrvá do 23. září. | Foto: Archiv mažoretek

Neboť dvě desetiletí znamenají už celou generaci, stojí za to ohlédnout se a zavzpomínat. V centru Bosonoha je proto instalována výstava fotografií nazvaná Jak šel čas s Panenkami. Potěšit se pohledem na slavné budějovické mažoretky mohou všichni do konce léta, tedy do 23. září.