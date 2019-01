České Budějovice - Když četla na první zkoušce Oidipa, jak si král zapíchal do očí zlaté jehlice, žasl i režisér, jak dokonale se připravila. Legenda Jihočeského divadla, Bibiana Šimonová, která v činohře působí od roku 1967, v sobotu slaví 70. narozeniny.

Narodila se 23. srpna 1944 na pražských Vinohradech. Absolvovala DAMU, do Jihočeského divadla nastoupila 10. dubna 1967 a zůstala dodnes, 47 let. Hrála zde přes 160 rolí. Hostovala v Činoherním klubu, účinkovala v seriálu Ordinace. Dramaturgové o ní říkají, že je herecký univerzál se smyslem pro jevištní grotesku. Doma má několik ocenění a dvě Jihočeské Thálie. Je vdaná, má syna a dvě vnoučata.

Prožije je na chalupě, kterou má kousek od Sudoměře. Na dva dny za ní přijede rodina, společně posedí. Slavit bude přiměřeně, pít se bude asi víno. „Člověk si čím dál víc uvědomuje, jak si váží zdraví a nemá žádné velikánské problémy. Ze všech stran slyším, jak jsou lidé vážně nemocní, spolužáka čeká čtyřnásobný bypass… Sice už nezvládnu to, co ve třiceti, ale mám jiné radosti: nádherná vnoučata, v divadle se mnou počítají, to také potěší," říká herečka, která už narozeniny zapila šampaňským v červenci se třemi kamarádkami, s nimiž ji pojí vztah od šesti let.



Její první setkání s Thálií je svázáno s Vinohrady, kde jako malá viděla pohádku o bojácném dráčkovi Amilonkovi. K herectví se ale dostávala složitě: tatínek byl za komunismu zavřený, a tak nemohla sehnat práci ani jako uklízečka. Pomohl jí až šéf jednoho výzkumného ústavu, kde pracovala dva roky, vylepšila si kádrový profil a v roce 1963 ji přijali na DAMU. Z hostování v Národním divadle ráda vzpomíná na Martina Růžka i Ladislava Peška, kteří si ji oblíbili.



Do Jihočeského divadla nastupovala v roce 1967 nadšeně, s představou, že se časem vrátí do Prahy. K Jihočesku měla blízko, jezdila sem na prázdniny: nejdřív do Roudné u Tábora, potom na Staňkov a na Hladnou, samotu pod Týnem nad Vltavou. „To byly nejnádhernější prázdniny. Asi osm stavení, žili jsme s dětmi ze vsi. Znám všechny práce na poli, umím vykydat králíky, podojit krávu, vyčistit chlív, vázat snopy. V řece jsme plavili koně, večer pásli krávy a přitom hráli na schovku," vzpomínala herečka.



Začínala jako Anděla v komedii Panenské sliby, jedna z klíčových rolí přišla rok poté, Isolda. Srdeční je pro ni Hrubínova Kráska. „Naprosto neskutečné setkání s něčím, co se nestane tak často. A sice, že se sejde všechno: krásná role, vy na ni máte, režie, kostýmy, scéna. Myslím si, že i když je to let letoucích, vůbec bychom se za to nemuseli stydět," řekla Deníku.



S gustem dále vzpomíná na hlavní roli v situační komedii Co je ti, Hermínko?, Babičku, v níž nejprve ztvárnila Hortensii a později i roli titulní. Moc ráda hrála i Kněžnu v Lucerně.



Stěžejním hereckým partnerem jí byl Ivan Klička, který letos na konci června zemřel. Jeho manželce jednou řekla: Když hraju s Ivanem, je to, jako když se vracím domů. Byli na sebe zvyklí. „Na rolích jsme s Ivanem vždy hodně pracovali, měl velice poctivý přístup. Vystihla to moje maminka, když přijela na jednu z prvních premiér a říkala: jo, byla jsi dobrá, ale ten pan Klička!"



Velké role ji v poslední době míjely, vyjma Sáry v Mobilu, zářila však i v těch menších: Ostrovanka ve Slaměné židli nebo Žena z Oidipova domu. Hlavní roli dostala teď v komedii Žena jako druh, jejíž premiéra je ohlášena na duben 2015. Režírovat bude šéfka činohry Jana Kališová, Bibiana Šimonová si zahraje módní filozofku a spisovatelku knih jako Rozzlobená vagína. „Bude to vtipná, chytrá komedie, trochu ve stylu Perfect Days," řekla režisérka.



Věrnost Bibiany Šimonové Jihočeskému divadlu fascinuje. Ona však jen prohodí: nic jiného vám nezbyde. „Je pravda, že jsem z generace, která je loajální, moc si nestěžuje a pracuje, jak nejlíp umí. To je vklad, který by všude ocenili, v divadle se spíš předpokládá. Byla léta hojnosti a léta, která nestála za nic. Můj profit je v tom, že nejsem zahořklá ani frustrovaná. A snažím se vzpomínat na to hezké."

Martin Glaser, režisér"Pokládám za obrovské štěstí, že jsem s Bibianou mohl pracovat. Není mnoho herců, kteří by ovládali naprosto perfektně své řemeslo, kladli větší nároky na sebe než na druhé a při tom zůstávali stále otevření a vstřícní, tak jako Bibiana.

Zkoušet s ní je velmi náročné, protože člověk musí být pořád ve střehu a stále přicházet s novými impulsy, aby Bibianě stačil – nikdy se totiž nespokojí s první dobrou a tvůrčím způsobem zpochybňuje i výsledky, nad kterými už člověk tají dech. Nikdy nezapomenu na křehké okamžiky při zkoušení těžkých monologů v Mobilu a Oidipovi, kdy se Bibiana dávala bez výhrad všanc."



Jiří Šesták, ředitel JD"Bibiana Šimonová vždy vyzařovala na jevišti obrovskou míru půvabu. Osobní šarm, půvab, autenticitu. Byla předurčena pro obrovskou škálu rolí od konverzačních komedií až po velmi soustředěné psychologické výkony, kde dokázala velmi jemně vykreslit charakter postavy. To je její velká deviza a myslím si, že patří na pražská jeviště Vinohrad či Národního divadla, mohla tam skvěle obstát. Že byla v Budějovicích, je její herecký osud, ale patří mezi nejkvalitnější české herečky se širokým rejstříkem."



Petr Šporcl, herec"Je to moje kolegyně, kterou mám moc rád. Byl jsem s ní moc rád na jevišti, dá se říci, že byla moje životní partnerka."