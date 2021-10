„To je více, než dvojnásobek obyčejné produkce Jihočeského divadla. Je to proto, že jsme v minulé sezoně dodrželi celý dramaturgický plán a práci na něm,“ vysvětluje Lukáš Průdek a vtipkuje: „Sezona se nám povedla, škoda, že ji nikdo neviděl.“ JD mezi nové inscenace přesunulo 13 premiér, které jste již některé měli možnost vidět naživo nebo v koronakrizi online.

Vybírat můžete navíc i z představení pro tuto sezonu. Činohra pod vedením Martiny Schlegelové se věnuje lince jihočeských autorů a jihočeským tématům. K Selskýmu baroku podle Jiřího Hájíčka a příběhu z českobudějovických nevěstinců Café Groll od Jana Štiftera ještě od 29. října přibyde Návrat Krále Šumavy na motivy stejnojmenného románu Davida Jana Žáka. „Všechny tři inscenace se věnují reflexi minulosti. V jižních Čechách tato témata stále rezonují,“ říká Martina Schlegelová. Na studiové scéně Na půdě uvidíte současnou dramatiku nebo současné čtení klasiky. Uvedou zde Hamleta v novém překladu. „Inscenace to bude radikální,“ tvrdí Martina Schlegelová. Tradiční pojetí nečekejte. V hlavní roli se představí Dan Kranich, herec činohry JD a frontman kapely PAST. „Tato inscenace bude velmi dobře srozumitelná i mladému publiku,“ slibuje Martina Schlegelová. Hamleta v režii Jakuba Čermáka uvidíte od 22. dubna. Těšte se dále například na zdramatizovaný román Lenky Horňákové Civade Marie a Magdaleny, který divadlo uvede 17. prosince. „Zpracovává osudy tří generací žen z jedné rodiny. Jejich osobní příběhy se odehrávají na pozadí dějin 2. poloviny 20. století. Všechny tři ženy pojí touha prosadit si právo na lásku,“ nastiňuje šéfka činohry. Tři silné ženy hrají Věra Hlaváčková, Teresa Schel a Eliška Brumovská.

Opera v čele s Tomášem Ondřejem Pilařem přichystala pro diváky lektorské úvody, které se budou konat 30 minut před začátkem představení. „Naši lektoři umožní divákům vychutnat si operu ještě hlouběji,“ vzkazuje šéf opery a představuje ještě tzv. dramaturgickou pohotovost následující po představení. „Při ní se budou moci diváci doptat na to, co jim během samotného představení uniklo, nebo sdílet své zážitky,“ líčí. Diskutovat a poznávat operu pak můžete i prostřednictvím interaktivního obsahu na webu divadla. Z pestré nabídky novinek upozorňuje na inscenaci Mimi opera, kterou můžete navštěvovat od 4. prosince. Jedná se o světovou premiéru díla pro diváky od 3 do 18 měsíců v doprovodu rodičů. „Všechny projekty této sezony připravujeme ve spolupráci s našimi spřátelenými soubory, baletem, činohrou a Malým divadlem,“ doplňuje Tomáš Ondřej Pilař.

Umělecký ředitel Malého divadla (MD) Petr Hašek si cení odložené inscenace Jak se směje zubatá. Za experimentálním projektem stojí mladá režisérka Kasha Jandáčková, kterou si MD vybralo pomocí rezidenčního programu. „Hra se zabývá ožehavým tématem smrti a jak ho předat mladé generaci,“ přibližuje šéf MD, které spolupracovalo na odložené novince s řadou psychologů. „Zjistili jsme od nich, že nejhorší je o smrti s dětmi vůbec nemluvit. Ale častý způsob, jak to dospělí řeší je děti se smrtí vůbec nekonfrontovat,“ poukazuje Petr Hašek. To soubor děti konfrontuje od 16. října. Těšte se na vánoční představení pro nejmenší a příběh svaté rodiny v tradičním pojetí. Představení Gloria aneb Docela malé klanění docela malému Jezulátku, kde nebudou chybět loutky, divadlo uvede 27. listopadu. Děti také uvidí od 15. ledna improvizační představení Je to tajný Janka Lesáka, které nebude nikdy stejné. Opět vyjede do ulic „džubox“ Malého divadla, a to od 14. dubna. „Vytvoříme deset autorských písniček, každou na námět jedné z nejznámějších pohádek. Zapojíme i loutky,“ přibližuje počin Best of pohádkový Džubox Petr Hašek. Kontaktní inscenací bude Ten, který vylezl na kopec a rozhlédl se. Jedná se o příběh současného šamana kmene Navajo podle jeho knihy o dětství, která dosud nebyla předložena do češtiny. Inscenace ožije v hoganu, kde děti budou poznávat navajskou kulturu. Premiéru bude mít 12. března.

Ateliér 3D v čele s novým šéfem Vítem Piskalou vymyslel pro dospělé bojovku v Jihočeském divadle Kódování s Leonardem. V celoroční soutěži mohou vítězové vyhrát hodnotné ceny. V divadle také budou na přehlídce Mladá scéna soutěžit divadelníci amatéři ve věku od 15 do 26 let. „Ti nejlepší postoupí na celostátní přehlídku do Ústí nad Orlicí,“ vysvětluje šéf Ateliéru 3D.

Lukáš Slavický, umělecký ředitel baletu JD, upozorňuje na surreální tančení grotesku Mechanický pomeranč, kterou uvede 26. listopadu, v choreografii Tomáše Rychetského a Ondřeje Vinkláta na původní hudbu Ivana Achera. Těšte se také na příběh podle keltské legendy Tristan a Isolda, který uvidíte od 7. dubna. Titul Labyrint pana Fauna ukáže divákům od 19. listopadu rovnou dvě choreografie, a to Faunovo odpoledne Marka Svobodníka a Labyrint od Štěpána Pechara. Divadlo již uvedlo odloženou premiéru Rádio Svobodná Bystrouška, pro níž přichystal choreografii známý Petr Zuska a libreto Štěpán Benyovszký na částečně mluvené slovo Karla Högera. „V Československém rozhlase v šedesátých letech namluvil Lišku Bystroušku Rudolfa Těsnohlídka,“ vypráví Lukáš Slavický a přibližuje: “Příběh se odehrává v nahrávacím studiu a je o lásce a o tom, jak se zvířecí a lidský svět nemohou prolínat.“

Od pondělí 4. října prodává JD vstupenky na otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Podle ředitele JD Lukáše Průdka divadlo na otáčku představí jako tradičně dvě premiéry. Tomáš Ondřej Pilař režíruje operu Mesiáš. „Bude to velká výpravná barokní inscenace s velkými barokními kostýmy, ale v kontrastně moderním scénickém ztvárnění,“ přibližuje Lukáš Průdek interpretaci Händelova oratoria. Přijít můžete od 4. srpna. Druhou premiérou bude rodinné představení Malého divadla Úplně celá česká historie. Režie se ujme Janek Lesák, který na otáčivé hlediště připravuje hru vůbec poprvé. Podle Petra Haška půjde o parafrázi kompletních českých dějin a hledání národní charakteristiky skrze české dějiny. „Přes modelovou českou vesnici se přežene celá historie od praotce Čecha po současnost,“ říká Petr Hašek. V představení kabaretního ražení se představí cikánská kapela a „účinkovat“ bude také řada živých zvířat. Dějiny našich předků si na točně připomenete od 18. června.