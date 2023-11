Plány Jihočeské filharmonie (JF) se točí kolem Francie. Právě tam se podle ředitele JF Otakara Svobody 27. ledna 2024 filharmonici chystají, aby v pařížském sále Gaveau vystoupili s francouzským akordeonistou Richardem Gallianem.

V souvislosti s Evropským hlavním městem kultury bude zvát Jihočeská filharmonie do Českých Budějovic také světové osobnosti.

„Jedeme tam strašně rádi, ten sál je prestižní a Richard Galliano je velká hvězda,“ těší se ze spolupráce Otakar Svoboda. V minulosti již spolu s Richardem Gallianem filharmonici koncertovali, ale turné bohužel přerušil covid. Přední akordeonista s jihočeskými muzikanty v Paříži zahraje jako světovou premiéru svou autorskou hudbu z desky Madreperla. „Natočili jsme ji spolu tady a vyšla ve Spojených státech,“ vzpomíná Otakar Svoboda.

Při této příležitosti plánuje JF navštívit ještě další francouzské město a dát tam o sobě vědět, a to konkrétně francouzské Evropské hlavní město kultury 2028, které bude známé až v prosinci. „Rádi bychom tak zahájili česko-francouzskou vazbu,“ vysvětluje Otakar Svoboda.

Koncert s Richardem Gallianem uslyší také Jihočeši v červnu v Českých Budějovicích. Z návštěvy slavného akordeonisty možná vzejde další společná deska.

Olympijský happening z jihu

Příští léto se také uskuteční Letní olympijské hry v Paříži. „Tradičně každý rok se před olympiádou koná olympijský happening. Tentokrát to padlo na jižní Čechy,“ navazuje s plány Otakar Svoboda. Právě od 23. do 27. června 2024 se sjedou mladí sportovci na Olympiádu dětí a mládeže do Českých Budějovic, Tábora a Hluboké nad Vltavou. Otakar Svoboda, ředitel Jihočeské filharmonieZdroj: Deník / Kamila DufkováK zahajovacímu kulturnímu programu byli přizváni také filharmonici. „Budeme tam hrát zřejmě jakýsi repertoár na hraně šansonu,“ prozrazuje ředitel. Jedná o společném vystoupení s Ondřejem Rumlem a kapelou Matej Benko Quintet s písněmi Petra Hapky, Michala Horáčka i originálními francouzskými šansony. „Jihočeský kraj nás podporuje přesně tak, jak potřebujeme, abychom mohli dělat dobrou muziku a naši hudebníci byli spokojení, a my to chceme dát najevo,“ komentuje účast na velké události a dobrou příležitost orchestr zviditelnit Otakar Svoboda.

Nedávno Jihočeská filharmonie vypsala soutěž na složení fanfáry. Hudebníci z celé republiky mohou do konce listopadu poslat své návrhy. Výherní skladbu pak muzikanti nahrají. „Chceme, aby se fanfára vztahovala k akcentu té Francie,“ nastiňuje Otakar Svoboda a vysvětluje: „Byl bych rád, kdyby se fanfára stala součástí začátků našich koncertů až do roku 2028. Orchestr bude nastupovat na pódium, lidi tleskat a do toho bude znít reprodukovaně fanfára, kterou si návštěvníci začnou spojovat s Jihočeskou filharmonií.“ Odborná porota navíc vybere ze soutěžících tři nejlepší k další spolupráci. „Oslovíme je k napsání konkrétních skladeb. Zahrajeme je pak v rámci sezón věnovaných roku 2028,“ přibližuje dál cíl soutěže ředitel JF.

Rok osobností

V souvislosti s Evropským hlavním městem kultury bude zvát Jihočeská filharmonie do Českých Budějovic také světové osobnosti. První z nich je americká kytaristka a jazzová zpěvačka, držitelka Grammy Lucy Woodward, kterou uslyšíte v Kostele sv. Anny už 23. listopadu. Dále chce orchestr pozvat například amerického banjistu Bélu Flecka.

V souvislosti s Evropským hlavním městem kultury bude zvát Jihočeská filharmonie do Českých Budějovic také světové osobnosti. Zdroj: Deník/Markéta TrubkováNa rok 2024 připadá hned několik výročí českých hudebních skladatelů a hudební svět oslaví tzv. Rok české hudby. „Našli jsme jedno jihočeské specifikum, a sice že táborský rodák Oskar Nedbal má také výročí,“ líčí ředitel JF. Operety z repertoáru skladatele zahrají filharmonici ve svém partnerském Divadle Oskara Nedbala v Táboře 8. února.

Na příští rok vychází také jubileum rakouského hudebního skladatele Antona Brucknera. V souvislosti s tím tvoří dvorní aranžér Jihočeské filharmonie Tomáš Ille. „Bude to speciální takzvané pasticcio, dvacetiminutová skladba, která bude hrát témata ze Smetany a Brucknera dohromady,“ líčí Otakar Svoboda. Tento počin hodlá pak nabídnout rakouským scénám. „Všichni budou hrát klasické autory, ale my ne. Když chceme zaujmout, musíme být jiní,“ uzavírá Otakar Svoboda.