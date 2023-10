V novém pojetí zahájili divadelníci v jihočeské metropoli v říjnu 2023 festival Malá inventura. Ten například nabídne 12. října představení Krajina s bažantem, zajícem a srnkou, které autoři popisují jako nesnesitelně nostalgickou báseň o křehkosti. Diváky zavede do zvláštního světa, v němž se tři chlapi pokoušejí vyrobit přírodní scenérii. Třeba 15. října je připravené představení Mia nosí Prdu, kde se bude rozhodovat o tom, jestli se Mia osvobodí ze spárů skřítka, který ji ovládá. Většina představení se uskuteční ve Výměníku 1 na sídlišti Máj, ale Maryša (mlčí) s podtitulem Depresivní děti touží po penězích je naplánována pro studiovou scénu Jihočeského divadla Na Půdě na 29. října. Právě propojení Jihočeského divadla s nezávislou divadelní scénou je novinkou festivalu v jihočeské metropoli.

Podle Martiny Schlegelové, šéfky činohry Jihočeského divadla, se při festivalu chtějí budějovičtí divadelníci vzájemně více propojit a vzájemně spolupracovat i s ohledem na to, že České Budějovice získaly pro rok 2028 titul Evropské hlavní město kultury. Malá inventura je celorepublikovou akcí a v Českých Budějovicích se koná poosmé. Ve městě je hlavním pořadatelem Kredance v Praze a republice jsou hlavními organizátory Nová síť a Český Network. Jedním z cílů akce je na jihu Čech podle Martiny Schlegelové i Hedviky Drančeni, ředitelky festivalu, propojit publika Jihočeského divadla a nezávislé scény. Pestrý program čeká na příznivce festivalu až do 2. listopadu. Celý program ZDE.

Groteska už se stala legendou

Pro činohru Jihočeského divadla, která se souborem o osmi ženách a osmi mužích zahajuje 104. sezonu, je nyní důležitým datumem hlavně 27. říjen 2023, kdy se koná premiéra grotesky Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho v režii Janusze Klimszi. Slavná komedie Ladislava Smočka z 60. let byla přeložena do čtrnácti jazyků a hrála se ve většině evropských zemí a už se stala skutečnou legendou. Její opakované uvádění svědčí o tom, že Smočkův brilantní jazyk a originální humor nestárnou. I když zkoušení je podle herce Tomáše Drápely náročné. A výsledek se ukáže až při samotném představení. „Komedie vzniká vždy až kontaktem s diváky. Groteska je nejtěžší žánr, který existuje," upozorňuje Tomáš Drápela.

Studiová scéna Na Půdě (na snímku) Jihočeského divadla při představení nadcházející sezony činohry. Šéfka činohry Martina Schlegelová hovoří o hře Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Originálním představením bude Velká vodní loupež, hra o pivovarnické konkurenci i oddanosti Budějovickému Budvaru, jež se bude odehrávat v Malém pivovaru. Tam si mohou divadelníci zcela přizpůsobit bývalý sál vedle cukrárny, protože se chystá rekonstrukce objektu. Vstupenky na představení naplánovaná od ledna do dubna rychle ubývají. David Krchňavý, představitel hlavní role zmínil, že sice pivo nepije, ale už vyrazil do hospody, aby naposlouchal štamgasty, o čem se nad pivem baví. Premiéra se chystá na 15. prosince.

Proslulý Cyrano

V druhé polovině zimní sezony nabídne Jihočeské divadlo náhled do zákulisí bulvární kauzy v chytré komedii Beckham z pera významného českého dramatika Petra Zelenky. Premiéra v režii Martiny Schlegelové 16. února 2024 odhalí málo známou kauzu fotbalisty Davida Beckhama a jeho sekretářky Rebeky Loos. Nutno ale říci, že David Beckham se na scéně vůbec neobjeví.

Romantiku s válkou v zádech nabídne dubnová premiéra Cyrano z Bergeracu. Původní hru Edmonda Rostanda volně adaptoval Martin Crimp. Lovestory pro milovníky klasiky i moderního dramatu uvede JD v režii kmenového režiséra činohry Adama Svozila na Studiové scéně Na Půdě v premiéře 5. dubna 2024. Od Martina Crimpa už diváci v JD viděli například i adaptaci Misantropa.

Koně před otáčkem

Několik novinek bude spojeno s letošní premiérou před otáčivým hledištěm. Bude to představení Rozum a cit podle Jane Austinové. Martina Schlegelová se těší, že před diváky by se měla dostat také šestice koní a bude se jezdit i s kočárem. Navíc malé mikrofony umožní i to, aby postavy promlouvaly k divákům i ve chvílích, kdy nebudou přímo před hledištěm. „Můžeme pracovat ve filmovém stylu, ve střizích,“ vyzdvihuje Martina Schlegelová jednu z výhod mikrofonů. Studiová scéna Na Půdě (na snímku) Jihočeského divadla při představení nadcházející sezony činohry.Zdroj: Deník/Edwin Otta

V Jihočeském divadle v nadcházející sezoně připravují nejen čistě divadelní novinky. Změna se chystá také ve vedení. Martina Schlegelová se na přelomu roku ujme ředitelské funkce v Jihočeském divadle. Z postu ředitele totiž odchází po úspěšném působení Lukáš Průdek, který povede Dejvické divadlo, v němž už před lety působil jako zástupce ředitele.