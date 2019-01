České Budějovice - Kam vyrazit za zábavou a poznáním na Českobudějovicku?

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Michal Bílek

STŘEDU 15. 8.



KINA



České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Mamma Mia! Here We Go Again 20 h

Letní kino Háječek

Mission: Impossible – Falout 21.30 h



KONCERTY



Nádvoří radnice

Radniční léto: Žalman & spol. 20 h

Sokolský ostrov, před K2

Středy před K2 (Movebreakers + Megaphone) 19 h



VÝSTAVY



Borovany

Chodba prelatury kláštera

Příroda Třeboňska

Výstavní síň kláštera

Šel jsem vodou, světlem i stínem/ Výstava fotografií a grafik Vladimíra Kysely

Nové Hrady

Koželužna

Výstava obrazů Letní novohradský salon/ Dvaadvacet malířů z Čech a Rakouska se představuje na téma Moje domovy

ČTVRTEK 16. 8.

České Budějovice

nádvoří radnice

Radniční léto: Pohádky proti pláči ( O modré slepičce a O pejskovi, který si přál květovanou záclonku) 18 h