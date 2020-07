Hluboká nad Vltavou

Letní kino – náměstí ČSLA

Deník Bridget Jonesové, vstupné dobrovolné

(s sebou vlastní židličky, při dešti je projekce přeložena do kina Panorama) 21.30

Trhové Sviny

Havel/český životopisný film 20.15

České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Havel 17 a 19

Kafé kino: Parazit (černobílá verze) 20

Letní kino Háječek

Cesta do pravěku/ vstup od 19 h, projekce od 21.30 h, vstupné 50 Kč

Park 4 Dvory

Kino na kolečkách

Vlastníci/ vstupné zdarma 21.30

(organizátoři doporučují vzít si vlastní deky a podsedáky)

DIVADLA

Hluboká nad Vltavou

Zámecká jízdárna Alšovy jihočeské galerie

Poslední sbohem Jakuba Krčína/

komedie o největším staviteli českých rybníků

čtvrtek 23. a pátek 24. července od 20.30 h

České Budějovice

Radniční léto

Nádvoří radnice

Téměř divadelní společnost: Kouzelná píšťalka a Labutí panna/ pohádky 18

České Vrbné, vodácký areál Lídy Polesné

Divadlo na kanále

Kejklíř Slávek a BudeCirkus, dobrovolné vstupné od 40 Kč 17

Hluboká nad Vltavou

Lovecký zámek Ohrada

Pohádka Jak Lesíčkovi uletěly včelky do Bavorského lesa

22. – 26. 7. od 13 a 15 h

KONCERTY

České Budějovice

Náměstí Přemysla Otakara II.

Hudební večery

Jazzika/ jazz; při nepříznivém počasí se koncert bude konat

na radničním nádvoří 19

Letní scéna Slavie

Léto s Velbloudem

Série letních koncertů

The River Of The Lost Souls & Arthemion, vstupné dobrovolné 18 – 22

POŘADY

Galerie Na dvorku

Hroznová 8

Předvádění tradičních lidových řemesel – tvůrčí dílny pro děti i dospělé

Jiří Drhovský: řezbářská tvůrčí dílna

Blanka Perinová: vystřihovánky 12 – 18

Hvězdárna a planetárium

Zátkovo nábřeží 4

Hvězdná obloha/ pořad v planetáriu pro rodiny s dětmi od pěti let,

vstupné 100/80 Kč 10 a 13.30

Radnice, nám. Přemysla Otakara II.

Komentovaná prohlídka radnice s průvodcem,

sraz v Turistickém informačním centru, vchod č. 2 10 – 11

Borek, Kulturní dům

Senior klub; k tanci a poslechu bude vyhrávat kapela Patriot,

vstupné 50 Kč 18 – 22

Borovany

Borůvková zahrada

Expedice Ama Dablan – Nej treky Nepálu;

beseda s horolezcem a dobrodruhem Honzou Trávníčkem,

vstupné 50 Kč 20.30

Pátek 24. července 2020

Trocnov

Památník Jana Žižky

Letní divadlo

DS J. K. Tyl České Budějovice: Na správné adrese/ komedie,

vstupné 120 Kč 20.30

Karlův Hrádek u Purkarce

Loutkové představení Eliščiny pohádky v podání divadla Já to jsem 14