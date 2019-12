Pondělí 16. prosince 2019

KINA

Trhové Sviny

Černé vánoce 19.30

České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Výjimeční 15.30

Yao 17.45

Le Mans '66 20

CineStar, Čtyři Dvory

Jumanji: Další level 3D dabing 16

Černé Vánoce titulky 17.40, 19, 20.40, 21

Jumanji: Další level dabing 13.30, 15.20, 17.50, 18.30, 20.20

Jumanji: Další level titulky 21

Le Mans ´66 titulky 19.50

Ledové království 2 dabing 13, 14, 15.30, 16.15, 17.45

Pat a Mat: Kutilské trampoty 14

Poslední aristokratka 13

Sněžná mela dabing 13, 15, 17

Špindl 15.20, 20

Vlastníci 18.30

CineStar, IGY Centrum

Jumanji: Další level 3D dabing 17.30

Addamsova rodina dabing 13.10

Černé Vánoce titulky 15.10, 17.20, 19.30, 20, 21.40

Jumanji: Další level dabing 14, 16, 16.30, 18.30, 19, 20, 20.45, 21.30

Ledové království II dabing 13.15, 14, 15.30, 16.15, 17.45, 18.30

Pat a Mat: Kutilské trampoty 13, 13.50, 14.30

Sněžná mela dabing 13.30, 14.20, 15.30, 17.30

Špindl 13.30, 15.45, 16.30, 18, 18.50, 20.15, 21

Vlastníci 15.20, 19.40, 21, 21.50

DIVADLA

Jihočeské divadlo

Studiová. scéna Na Půdě

Dobrý proti severáku/ adaptace milostného románu v e-mailech 19.30

KONCERTY

Borovany

Kostel Navštívení Panny Marie

Hlasoplet/ adventní koncert mužského vokálního kvinteta 18

POŘADY

České Budějovice

Nám. Přemysla Otakara II.

Ježíškova dílna/ vánoční tvoření nejen pro děti 14 – 18

Národní památkový ústav

Senovážné nám. 6

Podzimní veřejný přednáškový cyklus

Uzavře ho přednáška Ludmily Ourodové-Hronkové nazvaná

Posvátné hory Piemontu a Lombardie jako inspirace pro poutní místo Římov,

vstup zdarma 17

Jihočeská vědecká knihovna

Na Sadech 27

Čtení z nových knížek pro děti do 8 let –

speciální vánoční čtení, vstup zdarma 15.30

Hluboká nad Vltavou

Jihočeská zoo

Vánočně nasvícená zoo – pohádkovou atmosféru vytváří tisíce žároviček

a světelných efektů; vstup do zoo do 18.30 h, v areálu můžete být do 19 h –

do 6. ledna 2020

Týn nad Vltavou

MDK Sokolovna

Lenoška Iva Šmoldase, host Otakar Brousek ml. 18

Úterý 17. prosince

České Budějovice

Jihočeské muzeum

Dukelská 1

Tradiční koledování a zpívání na schodech v interiérech muzea

s Jihočeským souborem písní a tanců Úsvit 18

Klášterní kostel Obětování Panny Marie

Piaristické nám.

Gospelové Vánoce; uskupení Nate Brown & One Voice (USA) 19.30

KD Vltava

Fr. Ondříčka 46

Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup – Šansony a iné piesne 19