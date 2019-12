KINA

České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Le Mans '66 15

Ermitáž – síla umění 18

Tenkrát v Hollywoodu 20

DIVADLA

DK Metropol

Divadelní sál

Evita/muzikál podle životního příběhu Evy Perónové 19

Trhové Sviny

Kulturní dům

Divadelní společnost Háta: Velké lásky v malém hotelu/

bláznivá komedie 19

KONCERTY

České Budějovice

Nám. Přemysla Otakara II.

Hodina slávy/ soutěžní přehlídka souborů při regionálních

základních a středních školách 15

Martin Kajaba/ budějovický písničkář 16.30

Želiboys/ budějovický folk 18

Hudební kroužek/ jihočeská kapela s mixem světových i českých hitů 20

Velký koncertní sál Konzervatoře

Kanovnická 22

Koncert posluchačů oddělení žesťových a bicích nástrojů 18

Koncertní sál Otakara Jeremiáše

Kněžská 6

Vánoční koncert: Cimbal Classic – Kateřina a Dalibor Štruncovi 19

Katedrála sv. Mikuláše

Vánoční koncert Charity,

vystoupí: dětský pěvecký sbor Carmína, Žestě Dvěstě,

vstupné dobrovolné 19

POŘADY

Nám. Přemysla Otakara II.

Ježíškova dílna/ vánoční tvoření nejen pro děti 14 – 18

Krajinská 40a

Vánoční dílny; výroba vánočních dekorací a dárků,

s sebou přezůvky, 200 Kč, určeno pro děti od 6 let,

mladší v doprovodu rodičů 16 – 19

Hvězdárna a planetárium

Zátkovo nábřeží

V Saturnových prstencích/ unikátní film složený ze 7,5 milionu

skutečných fotografií promítaný na kopuli planetária;

vstupné 100/80 Kč 19

Jihočeské muzeum

Dukelská 1

Doprovodný program k vánoční výstavě:

Jiří Drhovský st.: lidové hračky

Jiří Drhovský ml.: loutky; muzeum je otevřeno od 9 do 17.30 h

Tradiční koledování a zpívání na schodech v interiérech Jihočeského muzea

s Jihočeským souborem písní a tanců Úsvit 18

Týn nad Vltavou

Dům U Zlatého slunce

Obřadní síň

Křest knihy Martiny Sudové Josef Sakař (vltavotýnský historik a rodák) 18

Včelná, Kulturní dům

Na taneční večer zve, a to nejen seniory, zdejší Senior klub.

Tentokrát bude k tanci, poslechu a pro dobrou náladu vyhrávat

kapela Správná pětka; vstupné činí 50 Kč 17.30 – 21.30

Hluboká nad Vltavou

Jihočeská zoo

Vánočně nasvícená zoo – pohádkovou atmosféru vytváří tisíce žároviček

a světelných efektů; vstup do zoo do 18.30 h, v areálu můžete být do 19 h –

koná se do 6. ledna 2020

Středa 18. prosince 2019

Do vánoční Prahy se ve středu 18. prosince podívají českobudějovičtí turisté.

Expresem odjedou v 6.57 h. A co je čeká v metropoli? Mj. Tančící dům,

lanovka na Petřín, betlémy v Betlémské kapli a hlavně si užijí atmosféru vánočního Staroměstského náměstí. Celkem ujdou asi 10 km.

České Budějovice

Jihočeská vědecká knihovna (JVK)

Lidická 1

Literární pořad o Jaroslavu Seifertovi, hudební doprovod Vojtěch Adamčík,

vstup zdarma 19

JVK, Suché Vrbné

Vánoční zpívánky/ rezervace: tel. 386 111 286, suchevrbne@cbvk.cz,

vstup zdarma 16