KINA

České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř. V síti. Český dokument, který naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu a obrací predátorské taktiky proti jejich strůjcům 20

Multikino CineStar IGY Centrum

#jsemtady titulky 17.30, 19.30, 21.40

1917 – titulky 20.30

Afrikou na pionýru 16

Bloodshot titulky 16.30

Chlap na střídačku 14.15, 19, 20.30, 21.15

Dolittle dabing 13.30, 15.45

Emma titulky 16.50

Frčíme dabing 13, 14.30, 15.15

Gentlemani 18

Ježek Sonic dabing 13.10

Jumanji: Další level dabing 15.20, 16, 18

Lov titulky 14.50, 19.30, 21.40

Na nože titulky 18.30, 21.40

Neviditelný titulky 18.20, 21

Problémissky 16.45, 19, 21.15

V síti (od 15 let) 14.45, 17, 19.15, 21.30

V síti: Za školou (od 12 let) 13, 14.30

Zapomenutý princ dabing 13.45

Multikino CineStar Čtyři Dvory

#jsemtady titulky 16.10, 18.10

Bloodshot titulky 20.10

Chlap na střídačku 18.10

Emma titulky 13.30

Frčíme dabing 13, 15.20, 17.30

Gentlemani titulky 14.40

Ježek Sonic dabing 13.40, 16

Lov titulky 19.40

Na nože titulky 17

Neviditelný titulky 20.30

Problémissky titulky 13, 15.20, 17.40, 20

V síti (od 15 let) 13.50, 16.10, 18.30, 19.50, 20.45

V síti: Za školou (od 12 let) 13.10

VÝSTAVY

České Budějovice

Komorní galerie u Schelů, Panská 7 Vladimír Komárek (1928 – 2005)

Obrazy a grafika Soubor pětatřiceti děl převážně z 90. let tvoří z části zápůjčky od rodiny umělce a soukromých sběratelů, některá z nich ještě nebyla nikdy vystavena. Na dvorku galerie si mohou návštěvníci prohlédnout nové sochy Petra Schela.

Otevřeno po – pá 14 – 18, so 10 – 12 h; výstava potrvá do 4. července

Hvězdárna a planetárium Zátkovo nábřeží

Exteriérové výstavy:

Hubble 30 (velkoformátové snímky z Hubbleova kosmického teleskopu) Osobnosti Českých Budějovic ve vesmíru (jejich jména nesou nebeské planetky objevené na Kleti)

Středa 3. června 2020

Týn nad Vltavou

Den otevřených dveří v Komunitním centru Vltavotýnska, Jiráskova 39

Od 14 do 17 h je možné diskutovat s pracovníky KC o jeho činnosti a možnostech, jak se můžete zapojit. V komentovaných prohlídkách – v 14.30, 15.30 a 16.30 h bude možné si prohlédnout budovu KC (nutné je respektovat nařízená bezpečnostní pravidla)