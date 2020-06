KINA

Trhové Sviny

3 Bobule 19.30

Týn nad Vltavou

André Rieu: 70 let mlád 19

Hluboká nad Vltavou KC Panorama

Téměř dokonalá tajemství 19

České Budějovice Kino Kotva, Lidická tř.

Chlap na střídačku 17

3Bobule 19

POŘADY

Malé divadlo Hradební 18

70 let od popravy Milady Horákové – beseda s PhDr. Janem Synkem, vstup volný 17

Radnice, nám. Př. Otakara II.

Komentovaná prohlídka radnice s průvodcem, sraz v Turistickém informačním centru, vchod č. 2; 10 – 11 h

Boršov nad Vltavou Farská zahrada

Vítání prázdnin s programem pro děti – skákací hrad, střelba ze vzduchovky, malování na obličej, vystoupení členů Sokola, soutěže, zahraje kapela Bon-Bon a DJ Arnošt 17 – 23

Nové Hrady Buquoyská hrobka

Komentovaná prohlídka 17

Klášter Borovany

Stálá expozice Peklománie s průvodcem; prohlídky: červen, září út – ne 11, 13, 15 h, červenec, srpen út – ne 11, 13, 15, 16 h

Hluboká nad Vltavou Plocha vedle centrálního parkoviště

Středověké divadlo Traken – turnaj rytířů na koních Od 27. 6. do 30. 8. denně od 15 h

V humorně laděném představení uvidí diváci napínavá klání rytířů, jezdeckou dovednost, dřevcové souboje; každý den ve 13 h vyjde průvod s koňmi na nádvoří zámku, kde bude vyhlášen program turnaje, vstupné: dospělí 220 Kč, děti 120 Kč

VÝSTAVY

Týn nad Vltavou Městská galerie

Václav Kočí: Součet vrstev Na výstavě autor představí malířská plátna, která vznikla v průběhu posledního roku vernisáž v 18 h, hudební doprovod Mc Berds

Sobota 27. června 2020

Boršov nad Vltavou Dubová alej

Druhý letošní trh 9 – 11

Hluboká nad Vltavou Kostel sv. Jana Nepomuckého

Český filharmonický sbor Brno, dirigent Petr Fiala: slavnostní koncert sborové hudby, vstupné dobrovolné 17

Týn nad Vltavou Nábřeží u starého mostu

Piknik u řeky; první akce Vltavotýnského kulturního léta (grilování, kulinářská show, hudba) 16

Park za sokolovnou

Malé točení pod lipami Jako host kapely Semtam vystoupí Hráz – countrybálová kapela z Třeboně 19

České Budějovice Hvězdárna a planetárium Zátkovo nábřeží

Polaris; projekce v planetáriu pro rodiny s dětmi od pěti let + živý komentář, vstupné 100/80 Kč 15 Hvězdná obloha/ pořad v planetáriu pro rodiny s dětmi od pěti let, vstupné 100/80 Kč 16.30

Koníř u Lišova

Lesní stezka aneb Myslivecký den pro děti Děti se mohou těšit na ukázku práce s dravci a vábení zvěře, střelbu ze vzduchovky, čekají je také znalostní a dovednostní úkoly, občerstvení pro účastníky zdarma, start od 13 do 15 h

VÝLET

Klub českých turistů v Českých Budějovicích připravil na sobotu 27. června výlet na Táborsko. Rychlíkem do Tábora odjedou v 7.08 h (přestup na Bechyňku do Třebelic). Odtud půjdou lesem k Lužnici, v Dobronicích si prohlédnou zříceninu hradu a podél Lužnice dojdou do Bechyně. Zpět se vrátí autobusem (příjezd do Českých Budějovic v 17.15 h), ujdou asi 16 km.