KINA

České Budějovice Letní kino Háječek

Sobota 4. července:

Skyfall/ bondovka s Davidem Craigem; vstup od 19 h, projekce od 21.30 h, vstupné 50 Kč – dát si můžete letní drink ve stylu „protřepat – nemíchat“, hudební James Bond motiv uslyšíte možná i naživo

Kino Kotva, Lidická tř.

Sobota 4. července:

Lassie se vrací 15

Přehlídka Tady Vary

Jalda, noc odpuštění 17

Luxor 20

Kafé kino:

Divoké historky 20.30

Neděle 5. července:

Frčíme 15

Přehlídka Tady Vary

Mogul Mauglí 17

Jsme jedné krve 20

Kafé kino:

Opravdová kuráž 21.30

Pondělí 6. července:

Přehlídka Tady Vary

Kubrick o Kubrickovi 17

Ema 20

Kafé kino:

Get On Up – Příběh Jamese Browna 20.30

KONCERTY

Sobota 4. července:

Zevlův mlýn u Nových Hradů Folkový hudební festival Folkové zevlování Vystoupí kapely Pišingr (folk) od 18 h, Kokodák (folk) od 18.45 h, Nezmaři (folk) od 20 h a Vandrband (country) od 21.20 h, vstupné 200 Kč, občerstvení zajištěno

DIVADLA

Týn nad Vltavou Otáčivé hlediště

Divadlo Radar: Tři mušketýři 5. – 7. července od 21.30 h, vstupné 200 Kč

POŘADY

Nové Hrady, hřiště TJ

Večírek s hudbou s muzikantem Mílou Šobrem, vstupné dobrovolné

sobota 4. července od 18 h

Jílovice Prostranství a terasa u pivovaru

Pivní slavnost k 5. výročí otevření pivovaru (posezení při muzice, pivní soutěže)

sobota 4. července od 13 h

České Budějovice Malý jez

Hrát bude Trio Traktůrek

sobota 4. července od 19 h

Riegrova 51

Africké trhy Na trzích můžete nakoupit to nejlepší z Afriky, tropické ovoce vypěstovali drobní ugandští farmáři, vstup je zdarma

neděle 5. července od 10 do 15 h

VÝSTAVY

Nové Hrady Galerie Koželužna

Vernisáž „vejpůl“ k výstavě „a VODU, znáte?“ Na výstavě se budete moci setkat s některými umělci, vstupné dobrovolné

sobota 4. července od 16 h

CO SI JEŠTĚ NENECHTE UJÍT

Týn nad Vltavou Park u starého mostu

Kubánská tančírna – prožijte letní noc s latinskoamerickými rytmy pod vedením lektorů, naučíte se tančit nejen salsu, ale i další latinskoamerické tance, vítáno je stylové oblečení, vstup zdarma

sobota 4. července od 19 h

České Budějovice Poznávání za úplňků

Neděle 5. července:

Po stopách archeologických dokladů neobvyklých historických událostí, vede Zuzana Thomová, sraz ve 20 h před budovou Jihočeského muzea, Dukelská 1

Tvrz Žumberk

Poznávání za úplňků

neděle 5. července od 20.30 h

Za historií a architekturou Žumberku; prohlídku v netradičním čase vede kastelán Roman Josefík, vstupenky koupíte na pokladně tvrze v den prohlídky

Zoo Dvorec u Borovan

Hroší narozeniny. Jediný jihočeský hroch Bubórek oslaví v neděli 5. července od 14 h dvanácté narozeniny. Děti si budou moci užít doprovodný program s malováním a tvořením.

Zábavné pondělky v Zoo Dvorec

Od 6. 7. do 31. 8.

V zadní části zoo budou děti malovat, tvořit v dílničkách, čekají je i krátká představení, v pondělí 6. července se mohou těšit na balónkovou show zábavné pondělky se budou konat vždy od 10 do 16 h

Hluboká nad Vltavou Plocha vedle centrálního parkoviště

Středověké divadlo Traken – turnaj rytířů na koních Koná se denně až do 30. srpna, začíná se od 15 h. V humorně laděném představení uvidí diváci napínavá klání rytířů, jezdeckou dovednost, dřevcové souboje; každý den ve 13 h vyjde průvod s koňmi na nádvoří zámku, kde bude vyhlášen program turnaje, vstupné: dospělí 220 Kč, děti 120 Kč