KINA

Týn nad Vltavou

Havel 19.30

České Budějovice Kino Kotva, Lidická tř.

Šarlatán 17.30

Tenet 20

Kafé kino:

Vzpomínky na Itálii 20.45

KONCERTY

Café Art Kněžská 12

Střípky z oper a operet; účinkují, zpěv: Irena Lenzová, Josef Hajna a David Sobol, klavírní doprovod Ladislav Tříska, vstupné volné 18

Klub K2 Sokolský ostrov

Středy před K2 Better Way + Marked As An Enemy; dobrovolný vstup je určen pro Centrum Arpida 18.30

Galerie Na dvorku Hroznová 8

Koncert kapely Swing Trio Avalon 19.30

Festival pouličního umění Buskers Fest:

Náměstí Přemysla Otakara II.

Fabián Ferka (kytara) 17, Never Been 2 Jamaica (folk pop) 18.30, Thom Artway (kytara/pop) 20

Panská ul.

Kuba Vančura (alternative-rock) 17.30, Jamie Project (acoustic pop, rustic jazz) 19, Matěj Vodička (indie-folk) 20.30

POŘADY

Jihočeské muzeum Dukelská 1

Poznávání za úplňků Tajemné mapy a knihy jižních Čech a Šumavy (vede Pavel Kozák); sraz ve 20 h před muzeem

Tvrz Žumberk u Nových Hradů

Za historií a architekturou Žumberku; netradiční prohlídka v netradičním čase zahrne přízemí tvrze s výkladem o historii a cestu okolo bašt do kostela Stětí sv. Jana Křtitele, vede kastelán Roman Josefík. Vstupenky lze koupit v den vycházky, tj. 2. září, na pokladně tvrze od 20 h (prohlídka začíná ve 20.30 h)

Klášter Borovany

Stálá expozice Peklománie s průvodcem aneb Jak to chodí v pekle; prohlídky v září: út – ne, svátky 11, 13, 15 h

VÝSTAVY

České Budějovice Kulturní dům Slavie, Velký sál

Výstava návrhů Kulturního domu Slavie z architektonické soutěže na rekonstrukci a revitalizaci/ do 6. září, otevřeno každý den 15 – 18 h

Čtvrtek 3. září 2020

DK Metropol Divadelní sál

Evita/ muzikál podle životního příběhu Evy Perónové 19

Boršov nad Vltavou Kostel sv. Jakuba Staršího

31. Hudební slavnosti Emy Destinnové Varhanní koncert 19