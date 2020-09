KINA

Týn nad Vltavou

Štěstí je krásná věc 19.30

Trhové Sviny

After: Přiznání 19.30

Lišov, Kino Svět

After: Přiznání 20

České Budějovice Kino Kotva, Lidická tř.

Šarlatán 17.30

Tenet 20

Kafé kino Č. Budějovice:

Havel 20.45

DIVADLA

Jihočeské divadlo Dr. Stejskala 19

Bačkorové/ komedie 19

Letní kino Háječek

Marešova divadelní společnost: Můj sluha Saturnin/ hra 19

KONCERTY

KD Slavie, letní scéna

Léto s Velbloudem - End of Scream + Janet A, vstupné dobrovolné 18 – 22

Borovany Stodola v Podzámčí

Koncert písničkáře Michala Horáka; po koncertě afterparty diskotéka s Lubošem Voráčkem 20

Týn nad Vltavou Nábřeží u Restaurantu Hugo

Koncert na Vltavě v podání No More blues resophonic (severočeské trio hrající blues) 19

POŘADY

České Budějovice Výstaviště

Podzimní trhy – od 4. do 6. září nabízejí vybavení do domácnosti a zahrady, textil, drogerii apod.; otevřeno od 10 do 17 h, v neděli do 14 h, vstupné zdarma

Radnice, nám. Přemysla Otakara II.

Komentovaná prohlídka radnice s průvodcem; sraz v Turistickém a informačním centru, vchod č. 2 10 – 11

Hluboká nad Vltavou Sál Alšovy jihočeské galerie

Režisér Zdeněk Troška s hostem 20

Týn nad Vltavou Městská galerie

Výtvarná kuchyňka v rámci výstavy EXPO Týn 2020; výroba anatomického miniatlasu, vstupné 30 Kč 13 – 17

Nové Hrady Buquoyská hrobka

Komentovaná prohlídka; vstupné dospělí 40 Kč, děti do 15 let zdarma 17

VÝSTAVY

České Budějovice KD Slavie, velký sál

Výstava návrhů KD Slavie z architektonické soutěže na rekonstrukci a revitalizaci/ do 6. září, otevřeno každý den 15 – 18 h

Sobota 5. září 2020

DK Metropol, Senovážné náměstí

Všeobecná sběratelská burza, pořádá Klub sběratelů České Budějovice (s sebou roušky) 7 – 11

Sokolský ostrov

Tradiční skautská pouť; na ostrově vyroste stanový tábor s nejrůznějšími atrakcemi, chybět nebudou projížďky na skautských pramicích, vstupné zdarma 9 – 16

Hluboká nad Vltavou Jihočeská zoo

Netopýří noc; s tajuplným životem netopýrů se zájemci seznámí na přednášce od 18 h, následovat bude procházka s odborníkem po zoo (případně před zoo) a netopýři se budou „lovit“ pomocí netopýřího detektoru. Připraveny jsou také soutěže, tvořivá netopýří dílna a komentované krmení zvířat 13 – 19

Týn nad Vltavou Park mezi mosty u Vltavy

Vltavotýnské slavnosti vína s cimbálovou kapelou 14 – 20

Buškův hamr

Dětský den s Domečkem; soutěže o ceny, tvůrčí dílny, skákací hrad, vstup zdarma 14 – 18

Divadlo Víti Marčíka: pohádka Šípková Růženka, vstupné zdarma 19

Obec Vitín

3. muzejní noc ve Vitíně/ vystoupení dětí, divadelní představení pro děti, ukázka práce uměleckého kováře, o hudební doprovod se postará Blues z garáže 17 – 24