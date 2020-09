KINA

Trhové Sviny

Hurá do džungle sobota 12. září 17

Noví mutanti neděle 13. září 19.30

Lišov, Kino Svět

Mlsné medvědí příběhy neděle 13. září 10

Krajina ve stínu neděle 13. září 17

Hluboká nad Vltavou KC Panorama

Ženská pomsta sobota 12. září 19

Mlsné medvědí příběhy neděle 13. září 17

České Budějovice Kino Kotva, Lidická tř.

Sobota 12. září:

Mulan 15, Tenet 17, Šarlatán 20

Letňák v Kotvě: #jsemtady 20.30

Neděle 13. září:

Děda postrach rodiny 15.30, Vzpomínky na Itálii 17.30, Šarlatán 19.30,

Kafé kino: Krajina ve stínu 20.30

Letní kino Háječek

Hříšný tanec/ tematický večer s tancem a filmem podle volby diváků, vstupné 50 Kč sobota 12. září 20 h

DIVADLA

Kino Trhové Sviny

Divadlo Na Zábradlí: Tajný agent/ živý přenos divadelního představení sobota 12. září 20

Trhové Sviny Divadelní sál kulturního domu

Lotrando a Zubajda/ muzikálová pohádka neděle 13. září 16

České Budějovice Jihočeské divadlo

Kati/ černá komedie – derniéra sobota 12. září 19

DK Metropol, divadelní sál

Klíče odnikud/ taneční divadlo sobota 12. září 19

POŘADY

Kostel Dobrá Voda u Nových Hradů

Fatimský den se světelným průvodem sobota 12. září 18

České Budějovice Areál Rudolfovská 103

Program pro celé rodiny; děti čekají tvořivé dílničky, skákací hrad, soutěže, zábava s klaunem a další atrakce, vstup je zdarma sobota 12. září od 11 h

Týn nad Vltavou Hotel Zlatá loď

Člověk v kočičím světě

Přednáška známé kočičí psycholožky Kláry Nevečeřalové na podporu spolku Kočka v srdci, vstupné 100 Kč sobota 12. září 15

VÝSTAVY

Hluboká nad Vltavou Galerie Knížecí dvůr

Výstava Renaty Štolbové (obrazy a malované šátky) a Tomáše Štolby (dřevěné sochy)

Vernisáž v sobotu 12. září v 16 h, v kulturním programu zahraje skupina Cantus Firmus

Nové Hodějovice ZO Českého zahrádkářského svazu

Topolová 13 (koná se od 12. do 14. 9.) Výstava ovoce, zeleniny a včelařských produktů; v sobotu 12. září od 14 h zahraje dudácká kapela, v neděli 13. září od 14 h dechová hudba Kašovanka. Výstava pokračuje v pondělí 14. září od 9 do 12 a od 14 do 17 h

DALŠÍ TIPY

Ke „Dni památek“ se můžete v sobotu 12. září v Českých Budějovicích mj. zapojit ve dvoře U Ferusů do celodenního programu I za Napoleona město žilo.

Volně přístupné budou např. tyto objekty: Jihočeské muzeum, Lannova loděnice, kostel sv. Václava, Biskupská zahrada, Muzeum koněspřežky, Železná panna (9 – 17 h). Tady bude v čase od 14 do 16 h odhalena busta Př. Otakara II., přednáška bude mít téma Vzestup a pád krále Otakara, představeny budou pohřební insignie Př. Otakara II.