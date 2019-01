České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku.

Múzy na vodě na břehy slepého ramene Vltavy. | Foto: Deník / Radka Doležalová

KINA

Lišov, Kino Svět

(výběr): Jurský svět: Zánik říše

neděle 1. července 17



České Budějovice

Letní kino Háječek

Ready Player One: Hra začíná, vstupné 80 Kč

sobota 30. června 21.30

KONCERTY

Slepé rameno Vltavy

Múzy na vodě, vícežánrový hudební festival, vystoupí Daniel Hůlka a Lubomír Brabec, vstup volný, neděle 1. července 21.30

DIVADLA

Hluboká nad Vltavou

Nádvoří zámku

Piccolo Coro & Piccola Orchestra/koncert vážné hudby, neděle 1. července 17.30



Týn nad Vltavou

Otáčivé hlediště

William Shakespeare: Bouře, hrají studenti JAMU v Brně a přátelé v sobotu 30. června a v neděli 1. července 21.30

VÝSTAVY

Nové Hrady, Koželužna

Letní novohradský salon - Výstava obrazů 22 malířů z Čech a Rakouska na téma Moje domovy vernisáž v neděli 1. července 14

AKCE

Nové Hrady – Hasičská slavnost s pokřtěním nového hasičského vozu se odehraje na náměstí v sobotu 30. června od 13 do 15 h. Následovat bude až do 21 h koncert dechových hudeb Moravanka a Veselá muzika, která slaví 50. výročí vzniku.



Zbudov – Na sobotní akci 30. června od 14 h u pomníku Jakuba Kubaty si účastníci připomenou 114. výročí od vztyčení pomníku. Program zpestří Jihočeská Podhoranka, divadlo pro děti, ukázky historických řemesel a mnoho dalšího.



Týn nad Vltavou – Piknik na nábřeží u starého mostu u Vltavy v sobotu 30. června od 16 h je první vlaštovkou kulturního léta. Obsahuje kulinářskou show, k zapůjčení budou grily, karimatky, hry pro děti, kuželky, pétanque apod.



Ločenice – Na výstavu stabilních motorů, parních strojů a staré techniky zajděte v sobotu 30. června od 13 h do parku na návsi. Zajištěno bude i občerstvení.



Neplachov – V obci v sobotu 30. června oslaví 120 let hasičského sboru. V programu od 12.30 h figuruje mj. prezentace sborů, slavnostní průvod obcí, mše svatá, dechová hudba Ševětínka bude hrát od 15.45 h, večerní zábava začne ve 21 h.



Nesměň – Na pouť v neděli 1. července zvou myslivci, hasiči a Nadační fond obce. Ve 14 h bude sloužena mše u kapličky, zahraje dechová hudba Šumavanka, poté od 15 do 22 h bude vyhrávat pod pergolou. Výtěžek akce předají organizátoři MŠ v Ločenicích.



Buškův hamr - Farmářské trhy se konají v sobotu 30. června od 8 do 12 h.