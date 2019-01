České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku.

Pondělí 31. prosince 2018



DIVADLA



České Budějovice

Malé divadlo

Hradební 18

To, co žije pod tvojí postelí/divadelní studie strachu 10



Jihočeské divadlo

Dr. Stejskala 19

Saturnin/poetická komedie 17



Dům kultury Metropol Senovážné nám.

Opereta Gala # 1

200. narozeniny papá Offenbacha! 17



Hluboká nad Vltavou

KC Panorama

Divadlo Pikl: Tři muži na špatné adrese/komedie 16.15

Divadlo Pikl: Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete; komedie 19.30





POŘADY



Trhové Sviny

Taneční sál kulturního domu

Silvestrovská merenda, k tanci i poslechu hraje skupina S.A.M. 20



Sál kulturního domu

Monty-Pythomej Létající Silvestr; uvádí Divadlo Otty Schwarzmüllera

Pásmo scének a písniček, nevhodné pro děti do 12 let 15, 17, 19



Trhové Sviny

Silvestrovský běh

Start dětského závodu na náměstí ve 14.30, dospělí poběží od 15 h



České Budějovice

Lannova loděnice

Silvestrovský Lannův ponor – svátek všech otužilců; loděnice se otevře

ve 13.30 h, společný ponor do Vltavy ve 14 h, pro účastníky bude připraveno občerstvení





BRUSLENÍ

Budvar aréna

Bezplatné veřejné bruslení: 31. 12. : 10 – 12 a 13 – 15,

1. 1.: 12 – 14 a 16 – 18



Úterý 1. ledna 2019



Jihočeské muzeum

Dukelská 1

Tradiční novoroční koncert 14.30



Soutok Vltavy a Malše

Novoroční ohňostroj 18