Českobudějovicko - Připravili jsme tipy na volné chvíle.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Mrlina

Středa 2. ledna 2019



KINA

České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Čertí brko 13

Mary Poppins se vrací 15

Bohemian Rhapsody 17.30

The Doors Live At The Bowl ´68 – koncert v kině 20.15



Multikino CineStar, Čtyři Dvory

Aquaman 3D dabing 10.10

Bumblebee 3D dabing 20

Sněhová královna v zemi zrcadel 3D dabing 13

Aquaman dabing 14.10, 17.15, 20.15

Aquaman titulky 21.15

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru dabing 10.10, 12.10, 13.30, 15.30

Bohemian Rhapsody titulky 15.30, 17.30, 20.30

Bumblebee dabing 10.50, 14.10, 17.40, 18.30, 19.10, 20.50

Čertí brko 13.20, 15.50, 18

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny dabing 21.20

Grinch dabing 11, 13, 15

Mary Poppins se vrací dabing 11.30, 13.10, 16.30

Pat a Mat: Zimní radovánky 10, 11.30

Sněhová královna v zemi zrcadel dabing 10.15, 12.15, 16.45

Spider Man: Paralelní světy dabing 14.15, 18.45

Utop se, nebo plav titulky 15, 20.10

Znovu ve hře titulky 11.20, 17, 19.10, 21.30



Multikino CineStar, IGY Centrum

Bohemian Rhapsody Atmos titulky 17.50, 20.40

Bumblebee titulky Atmos 15.30

Aquaman 3D dabing 18.40

Bumblebee 3D dabing 18.45

Sněhová královna v zemi zrcadel 3D dabing 11

Aquaman dabing 13, 18, 20.50, 21.30

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru dabing 12, 12.45, 14, 16

Bohemian Rhapsody titulky 15.50

Bumblebee dabing 12.15, 17.30, 20, 21.15

Bumblebee titulky 20.30

Čertí brko 11, 11.40, 13.15, 13.50, 16, 18.10

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny dabing 17.15

Grinch dabing 11.30, 13.30, 15.30

Mary Poppins se vrací dabing 11.10, 13.50, 16.30

Pat a Mat: Zimní radovánky 11.15

Sněhová královna: V zemi zrcadel dabing 12, 16.45, 18.45

Spider Man: Paralelní světy dabing 14, 18.40, 21.10

Utop se, nebo plav titulky 14.45, 20

Znovu ve hře titulky 16.30, 19.10, 21.20



BRUSLENÍ

Náměstí Př. Otakara II. (ledové kluziště kolem Samsonovy kašny)

Bruslí se do 6. ledna, od 10 do 22 h



Čtvrtek 3. ledna 2019



Náměstí Př. Otakara II.

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky 2019 –

tradiční příchod Tří králů do města České Budějovice 16



Výstavní prostor Českého rozhlasu

U Tří lvů 1

Josef Bruckmüller/acryl, Vladimír Nosek/koláž

vernisáž výstavy 17