Českobudějovicko - Připravili jsme tipy na volné chvíle.

Čtvrtek 3. ledna 2019



KINA

Lišov, kino Svět

Spider-Man: Paralelní světy 20



Trhové Sviny

Znovu ve hře 19.30



České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru 13.15

Čertí brko 15.15

Bohemian Rhapsody 17.15

Zrodila se hvězda 20



Multikino CineStar, Čtyři Dvory

Bumblebee 3D dabing 20

Aquaman dabing 14.10, 16, 17.15, 20.15

Aquaman titulky 21.20

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru dabing 10.10, 11.15, 16

Bohemian Rhapsody titulky 11.30, 14.15, 17, 18, 19.45

Bumblebee dabing 10.40, 13, 15.20, 17.40, 19

Čertí brko 11.20, 13.30, 15.40, 17.50

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny dabing 13.15, 20.45

Grinch dabing 10.40, 12.40, 14.40

Mary Poppins se vrací 10.20, 13

Pat a Mat: Zimní radovánky 10

Sněhová královna: V zemi zrcadel dabing 10, 12, 14

Spider-Man: Paralelní světy dabing 15.40, 18.10, 20.40

Znovu ve hře titulky 16.40, 18.50, 20, 21



Multikino CineStar, IGY Centrum

Bohemian Rhapsody Atmos titulky 14.30, 17.15, 20

Aquaman 3D dabing 18.20

Bumblebee 3D dabing 16.40

Aquaman dabing 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 21.20

Asterix a tajemství kouzelného lektvaru dabing 11.50, 13.50, 16

Bohemian Rhapsody titulky 20.40

Bumblebee dabing 11, 13.20, 15.40, 18, 20.20

Čertí brko 11.50, 12.20, 14, 14, 16.15, 18.30

Fantastická zvířata. Grindelwaldovy zločiny dabing 16, 189.45

Grinch dabing 12.20, 14.20, 16.20

Mary Poppins se vrací dabing 12.10

Sněhová královna: V zemi zrcadel dabing 11.30, 12.40, 14.40

Spider-Man: Paralelní světy dabing 13.30, 18.10, 19, 21.30

Utop se, nebo plav titulky 20.40, 21.30

Znovu ve hře titulky 14.50, 17, 19.10, 21.20



POŘADY

Borek, Kulturní dům

Senior klub, k tanci i poslechu bude vyhrávat kapela Patriot 18



Hluboká nad Vltavou

Jihočeská zoo

Svátečně nasvícená zoo; pohádkovou atmosféru vytváří tisíce žároviček

i světelných efektů; do 6. 1.; pokladna zavírá v 18 h, v areálu zoo

můžete pobýt do 18.30 h



VÝSTAVY

České Budějovice

Výstavní prostor Českého rozhlasu

U Tří lvů 1

Josef Bruckmüller/acryl, Vladimír Nosek/koláž

vernisáž výstavy ve čtvrtek 3. ledna v 17 h



Biologické centrum

AV ČR, Na Sádkách 7

Výstava třešťského betlému/vyřezávaný betlém na motivy

originálních třešťských betlémů/ do 12. ledna



Hluboká nad Vltavou

Alšova jihočeská galerie

Jana Farmanová: Co zůstane? – malby; otevřeno denně 9 – 16 h/do 27. ledna



BRUSLENÍ

České Budějovice

Náměstí Př. Otakara II. (ledové kluziště kolem Samsonovy kašny)

Bruslí se do 6. ledna, od 10 do 22 h



Pátek 4. ledna 2019

Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech 27, odd. pro dospělé

Pop art; Jack Teyes – výstava obrazů

od 4. 1. do 28. 2.