České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku.

Pátek 11. ledna 2019



KINA

Lišov, Kino Svět

Cena za štěstí 20



Týn nad Vltavou

Spider-Man: Paralelní světy 18



Trhové Sviny

Utop se, nebo plav 19.30



České Budějovice

Kotva, Lidická tř.

Bohemian Rhapsody 17.30

Spider-Man: Paralelní světy 20.15



DIVADLA

Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19

Tramvaj do stanice Touha/taneční drama 19



Studiová scéna Na Půdě

Téměř dokonalá láska/ psychologické drama 19.30



Hluboká nad Vltavou

KC Panorama

Divadlo Pikl: Dvouplošník v hotelu Westminster; komedie

v pátek 11. a v sobotu 12. ledna od 19 h



POŘADY

České Budějovice

Jihočeská vědecká knihovna, Čtyři Dvory

Čtení se Zauzlínou – Strašidelné historky; pro děti od 3 do 6 let 16



Teologická fakulta JU

Den otevřených dveří pro zájemce o studium 10 – 15



Týn nad Vltavou

Městská galerie

Výtvarná kuchyňka; výroba vlastního razítka – značky

(linoryt na špalíčku), s sebou pracovní oblečení, 20 Kč 13 – 17

Výstava exlibris je prodloužena do 13. ledna



PLESY

Kulturní dům Trhové Sviny

IV. městský ples, hraje orchestr Metroklub a skupina G-Club 19



Kulturní dům Borovany

Městský ples mezi květinami; hraje kapela Obzor 20



Sobota 12. ledna 2019



Hostinec Třebeč

Myslivecký ples, hraje kapela K-Klub 20



Nové Hrady, Hotel Máj

Tradiční dětský karneval, zábava, hry pro celou rodinu;

vstupné 50 Kč, masky zdarma 14.30