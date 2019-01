Českobudějovicko - P5ipravili jsme tipy na volné chvíle.

Úterý 15. ledna 2019

KINA

České Budějovice

Kotva, Lidická tř.

Petrohrad – skvost na řece Něvě/cestovatelská diashow Martina Loewa

(od 14. do 18. 1.) 17.30

Eric Clapton 20.15



DIVADLA

Jihočeské divadlo

Dr. Stejskala 19

Kronikáři/stručné dějiny světa v muzikálu 19



Studiová scéna Na Půdě

Letní vosy nás štípou už i v listopadu/ absurdní komedie 19.30



Trhové Sviny

Sál kulturního domu

Agentura Familie: Doktor v nesnázích

(plastický chirurg čelí kuriózním situacím v ordinaci své soukromé kliniky) 19



KONCERTY

České Budějovice

Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

Mladí budějovičtí hudebníci se představují

Jazz – classic – autorské džezové úpravy klasické hudby;

Tomáš Lísal – klavír, vstup volný 19



POŘADY

Jihočeská vědecká knihovna, Rožnov

Viry – máme se jich bát? Povídání o virech s virologem

z Biologického centra AV ČR Ondřejem Lenzem, vstup zdarma 17



Centrum Krajinská 40a, Trojčení

Keramika pro děti od 6 do 8 let, které rády tvoří s keramickou hlínou 16 – 17.30



Keramika pro studenty od 15 do 26 let 18 – 20



Domov pro seniory Máj, Větrná 13

Bezplatné testování paměti a sociální poradenství;

koná se vždy v úterý a čtvrtek 12 – 15



Včelná, Kulturní dům

Senior klub pořádá pravidelný taneční večer, na který jsou zváni nejen senioři;

k tanci i poslechu bude vyhrávat kapela Václavanka, vstupné činí 50 Kč

17.30 – 21.30



PLAVÁNÍ

Borovany

Plavecký bazén v základní škole 19 – 21



České Budějovice

Plavecký stadion

Sokolský ostrov 4

Plavání pro veřejnost 7 – 21.45



VÝSTAVY

Galerie Nahoře/DK Metropol, Senovážné nám.

Pochodeň č. 1

Jan Palach

50 let od hrdinského činu Jana Palacha

Výstava tří českobudějovických fotografů;

Michal Tůma dokumentoval události v Českých Budějovicích

a zúčastnil se Palachova pohřbu, Otta Sepp a Bohuslava Maříková

fotografovali 20. ledna 1969 tryznu za Jana Palacha v Českých Budějovicích

vernisáž v úterý 15. ledna od 17 h

Středa 16. ledna 2019



Divadlo U Kapličky

Husova 45

Světáci/parta fasádníků pracuje v Praze a chce si užít

bujarého života velkoměsta 19



Českobudějovičtí turisté se ve středu 16. ledna projdou kolem zimního Dehtáře.

Autobusem odjedou v 8.50 h do Čakova. Odtud kolem Dehtáře dojdou do Češnovic,

zpět se vrátí autobusem. Trasa bude dlouhá asi 9 km. Všichni zájemci jsou zváni.