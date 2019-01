Českobudějovicko - Připravili jsme tipy na volné chvíle.

Středa 16. ledna 2019



KINA

Týn nad Vltavou

Mary Poppins se vrací 18



České Budějovice

Kotva, Lidická tř.

Petrohrad – skvost na řece Něvě/cestovatelská diashow Martina Loewa

(od 14. do 18. 1.) 17.30

Black Sabbath: The End of The End/koncert v kině 20.15



DIVADLA

Jihočeské divadlo

Dr. Stejskala 19

Kati/černá komedie 19



Divadlo U Kapličky

Husova 45

V. Blažek, Z. Podskalský: Světáci 19



KONCERTY

Lišov, Kino Svět

Klub Nanečisto – Rybníkáři a jejich hosté 19.30



POŘADY

České Budějovice

Horká vana, Česká 7

Nová sezóna Zelených střed: Ptáci vojenských prostorů/

beseda s Petrem Veselým z Přírodovědecké fakulty JU;

řeč bude o unikátních ptačích společenstvech vojenských prostorů,

jejich ohrožení a možnostech ochrany 18



Jihočeská vědecká knihovna, Čtyři Dvory

Čínské znakové písmo; důmyslnou stavbou čínského znaku

provede znalec čínské kultury a jazyka, nutná rezervace

na ctyridvory@cbvk.cz 18.30



Centrum Krajinská 40a, Trojčení

Umčo na pohodu; výtvarný kroužek pro děti od 9 do 13 let 16 – 17.30



BRUSLENÍ

Budvar aréna

Veřejné bruslení 17 – 19



Čtvrtek 17. ledna 2019



Hvězdárna a planetárium, Zátkovo nábřeží

Filmový klub Canopus Povídky o bledé luně po dešti/japonské drama,

jednotné vstupné 30 Kč 18



Borovany, Divadelní klub

Stropnice – příběh řeky; o řece a knize bude vyprávět

její autor Milan Koželuh; promítání fotografií, autogramiáda, vstupné dobrovolné 18