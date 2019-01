Českobudějovicko - Připravili jsme tipy na víkend.

DIVADLA

České Budějovice

Malé divadlo, Hradební 18

To, co žije pod tvojí postelí/divadelní studie strachu

sobota 19. ledna od 17 h

Popelka/dětské studio Malého divadla

neděle 20. ledna od 15 h



Divadlo U Kapličky

Husova 45

Rumcajs loupežníkem/pohádka

neděle 20. ledna od 15 h



Borovany, hasičárna

Čert a Káča/hraje loutkářský soubor Jiskra

neděle 20. ledna od 15 h



KONCERTY

České Budějovice

Music club Slavia

Jirsíkova 2

Dědek Band, hosté: Tabasco

sobota 19. ledna od 20 h



POŘADY

DK Metropol, společenský sál

Dětský maškarní karneval/soutěže, hry, sladké odměny

neděle 20. ledna od 14.30 h



Střední průmyslová škola stavební

Resslova 2 (vstup z Klavíkovy ulice)

Promítání nového dokumentárního filmu Fenomén uzdravení

(o léčiteli Bruno Gröningovi); tři přestávky, vstupné dobrovolné

sobota 19. ledna 13 – 18.30 h



VÝLET S TURISTY

Budějovičtí turisté odjedou v neděli 20. ledna v 8.03 h linkou MHD č. 2

z Mariánského nám. na Borek, odkud půjdou do Hluboké nad Vltavou

(prohlídka AJG). Vrátí se autobusem, trasa bude dlouhá asi 12 km.

Všichni zájemci jsou vítáni.



BRUSLENÍ

Hluboká nad Vltavou

Zimní stadion

sobota 19. ledna: 15.30 – 17.15

neděle 20. ledna: 14 – 15.45



České Budějovice

Budvar aréna

sobota 19. a neděle 20. ledna 16 – 18



VÝSTAVY

Výstaviště, pavilon T2

Mláďata z dinoparku/ výstava dinosaurů

Od 19. 1. do 3. 3., otevřeno denně 10 – 18 h



KAM NA PLES V SOBOTU 19. LEDNA 2019



České Budějovice, Dům kultury Metropol

Myslivecký bál, hrají Budvarka, Sinners, Furiant, vystoupí Jihočeští trubači;

myslivecká digitální střelnice na kachny o krále plesu, bohatá tombola 19.30



Litvínovice, sál místního pohostinství

Sbor dobrovolných hasičů zve na tradiční hasičský bál, hraje kapela Lipenka,

vstupné 100 Kč 19



Trhové Sviny, Kulturní dům

XXII. sportovní ples, hraje skupina Happy Band, bohatá tombola,

ocenění nejlepších sportovců 20



Ledenice, Sokolovna

Hasičský ples, hraje G-klub, bohatá tombola 20



Ohrazení – Ledenice

Ples Sboru dobrovolných hasičů Ohrazení, hraje Pohoda Česká,

Zborovská Bumbálka 20



Šalmanovice, Kulturní dům

Myslivecký bál, hraje Hájovanka 20



Včelná, Kulturní dům

Myslivecký bál 19