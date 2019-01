Českobudějovicko - Připravili jsme tipy na volné chvíle.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jilemnický Miroslav

Středa 23. ledna 2019



KINA

České Budějovice

Kotva, Lidická tř.

3 dny v Quiberonu 15

Bohemian Rhapsody 17.30

Svátky klidu a míru 20.15



DIVADLA

Malé divadlo

Hradební 18

Čechomoří/autorská inscenace o lásce k moři

a o snech českého národa 18.30



Jihočeské divadlo

Dr. Stejskala 19

Zavolejte Jeevese/ komedie 19



Dům kultury Metropol

Klíče odnikud/taneční divadlo Petra Zusky 19



Divadlo U Kapličky

Husova 45

Mátový nebo citron/ komedie 19



POŘADY

Jihočeská vědecká knihovna, Vltava

O Barmě bude přednášet Vladimír Kolář/

dozvíte se zajímavosti o více než padesátimilionovém státě

na jihovýchodě Asie, doplněno fotografiemi, vstup zdarma 18



Jihočeská vědecká knihovna, Suché Vrbné, Železničářská 12

Vodnická pohádka; děti se poprvé setkají s vodníkem Vrbičkou 16



Hluboká nad Vltavou

KC Panorama

Pořad Cestujeme po světě; o Madeiře bude vyprávět D. Lubinská 17



Hrad Nové Hrady

Zimní prohlídky do 31. 3. vždy ve středu a v pátek od 13 h

Při speciální prohlídce uvidíte byt panského úředníka,

knihovnu a buquoyský rodinný archív



PLAVÁNÍ

České Budějovice

Sokolský ostrov

Plavecký stadion 7 – 21.45



Borovany

Bazén v základní škole 17.30 – 21



BRUSLENÍ

České Budějovice

Budvar aréna 17 – 19



Čtvrtek 24. ledna 2019



Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

Pořad Spisovatelé do knihoven

Anna Bolavá – za prozaickou prvotinu Do tmy získala cenu Magnesia Litera,

její poslední román Ke dnu byl rovněž nominován na uvedenou cenu,

vstup zdarma 18.30



Nové Hrady

Kulturně-spolkový dům

Cestovatelsko-květinové promítání a povídání s Pavlem Chloubou,

vstupné 30 Kč 18



Z nabídky výstav

České Budějovice

Galerie Nahoře/DK Metropol

Pochodeň č. 1 – výstava k 50. výročí upálení Jana Palacha

Autoři fotografií: Michal Tůma, Otta Sepp a Bohuslava Maříková

Otevřeno pondělí – pátek 9 – 17 h/do 16. února



Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

Goethe a jihočeská šlechta

Výstava o setkání slavného básníka s Buquoyi, Černíny, Paary a Schwarzenberky

Otevřeno pondělí – pátek 8.30 – 18, sobota 9 – 12 h/do 31. ledna