Českobudějovicko - Připravili jsme tipy na volné chvíle.

Ilustrační foto | Foto: Deník / František Bílek

Pátek 25. ledna 2019



KINA

Lišov, Kino Svět

Favoritka/ americko-britské historické životopisné drama 20



Trhové Sviny

Favoritka 19.30



České Budějovice

Kotva, Lidická tř.

Cena za štěstí/české drama 15.30

Bohemian Rhapsody/ americko-britský životopisný

hudební film 17.30

Narušitel/české drama, příběh leteckého esa 20.15



DIVADLA

DK Metropol, Senovážné náměstí

Giuseppe Verdi: La traviata/ romantická opera 19



Hluboká nad Vltavou

KC Panorama

Divadlo Pikl: S tvojí dcerou NE!/ komedie

v pátek 25. a v sobotu 26. ledna od 19 h



KONCERTY

České Budějovice

Divadlo U Kapličky

Husova 45

Začíná 3. ročník hudebního cyklu Večery S;

vystoupí kapela Rybníkáři, písničkářka Kamila Máčová

(objev dětské Porty 2018) a skupina Flow Track 19



Music club Rockle

Na Sadech 18

Trio Traktůrek, vstupné 80 Kč 20.30



POŘADY

Týn nad Vltavou

MDK Sokolovna

Divadelní ples při svíčkách; zahraje skupina Baret,

bohatý doprovodný program, tombola 20



Trhové Sviny, taneční sál kulturního domu

Maturitní ples Gymnázia Trhové Sviny 19



Hrad Nové Hrady

Zimní prohlídky, konají se do 31. 3. vždy ve středu a v pátek od 13 h

Při speciální prohlídce uvidíte byt panského úředníka, knihovnu a buquoyský rodinný archív



Hluboká nad Vltavou

Státní zámek

Temperovaná zimní prohlídková trasa soukromými apartmány

posledních čtyř generací Schwarzenbergů, prohlídky do 31. 3.,

úterý – neděle od 9 do 16 h



PLAVÁNÍ

Borovany, bazén v základní škole 17 – 21



České Budějovice

Sokolský ostrov

Plavecký stadion 7 – 21.45



BRUSLENÍ

Hluboká nad Vltavou

Zimní stadion 17 – 18.45



KAM NA PLES V SOBOTU 26. LEDNA 2019



České Budějovice

DK Metropol, Senovážné náměstí

Hasičský ples Sboru dobrovolných hasičů a obce Dobrá Voda;

k tanci a poslechu zahrají Midi Band a Správná pětka, bohatá tombola 20



Hluboká nad Vltavou

Parkhotel

13. dobročinný ples Rotary klubu Hluboká nad Vltavou – Golf;

hrát budou skupiny Globus a ABBA Revival, výtěžek z plesu podpoří

plavecké kurzy hendikepovaných v Českých Budějovicích a na Hluboké 20



Nové Hrady

Historické sály novohradského zámku

14. zámecký ples; zahraje kapela Jazzík, bohatá tombola 19



Hosín, Kulturní dům

Hasičský bál, příchozí se mohou těšit na populární dechovou kapelu Babouci 19



Jílovice, Kulturní dům

Bál spolků, zahrají G-klub a Flamendři 20



Pohostinství Radostice

Hasičský bál 20