Českobudějovicko - Připravili jsme tipy na víkšendové volné chvíle.

Plesová sezona. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

DIVADLA

Hluboká nad Vltavou

KC Panorama

Divadlo Pikl: S tvojí dcerou NE!/komedie

sobota 26. ledna od 19 h



České Budějovice

Jihočeské divadlo

Saturnin/poetická komedie

sobota 26. ledna od 19 h



Divadlo U Kapličky, Husova 45

O líných strašidlech/ pohádka plná písniček

neděle 27. ledna od 15 h



KONCERTY

Music club Rockle

Na Sadech 18 – sál Besedy

Morčata na útěku, host Náhodný výběr

sobota 26. ledna od 19 h



POŘADY

Budvar aréna

Čínský národní cirkus slaví 30. výročí a nabídne to nejlepší

z čínské akrobacie – 30 špičkových artistů s 30 oceněnými výstupy

neděle 27. ledna od 19 h



Malá scéna/DK Metropol, Senovážné nám.

Kocour Modroočko/ muzikál pro děti

neděle 27. ledna od 15 h



Music club Slavia

Jirsíkova 2

Taneční zábava: Sinners Band a hosté

sobota 26. ledna od 20 h



Dům Riegrova 51

Africký den v Českých Budějovicích;

ochutnat a nakoupit můžete např. čerstvé i sušené exotické ovoce,

koření, čokoládu, kávu - sobota 26. ledna 10 – 16



VÝLET S TURISTY

V neděli 27. ledna se můžete vydat s budějovickými turisty na výlet

nazvaný Vesnice na Soběslavsku. Odjedou rychlíkem v 8.01 h do Soběslavi

a po trase Čeraz, Vesce, Mokrá, Nedvědice, Svákov-Hradiště, rozhledna,

kamenná křížová cesta se podél Lužnice vrátí do Soběslavi.

Ujdou trasu dlouhou asi 13 km. Přidáte se?



BRUSLENÍ

České Budějovice

Budvar aréna

sobota 26. a neděle 27. ledna 16 – 18



Hluboká nad Vltavou

Zimní stadion

sobota 26. ledna: 15.30 – 17.15

neděle 27. ledna: 14 – 15.45



KAM NA PLES V SOBOTU 26. LEDNA 2019



České Budějovice

DK Metropol

Hasičský ples pořádá SDH a obec Dobrá Voda;

k tanci a poslechu zahrají Midi Band a Správná pětka, bohatá tombola 20



Hluboká nad Vltavou

Parkhotel

13. dobročinný ples Rotary klubu Hluboká nad Vltavou – Golf;

hrát budou skupiny Globus a ABBA Revival 20



Nové Hrady

Historické sály novohradského zámku

14. zámecký ples; zahraje kapela Jazzík, bohatá tombola 19



Hosín, Kulturní dům

Hasičský bál, příchozí se mohou těšit na populární

dechovou kapelu Babouci 19



Jílovice, Kulturní dům

Bál spolků, zahrají G-klub a Flamendři 20



Pohostinství Radostice

Hasičský bál 20