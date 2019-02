Českobudějovicko - Připravili jsme tipy na volné chvíle.

Ilustrační foto | Foto: Deník / František Bílek

KINA

Sobota 2. února

České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Psí domov 14.30

Ženy v běhu 16.30

G. Bizet: Carmen; přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku 18.45



Lišov

Raubíř Ralf a internet 17

Ženy v běhu 20



Hluboká nad Vltavou

Bohemian Rhapsody 19



Trhové Sviny

Psí domov 17

Úniková hra 19.30



Ševětín

Láska bez bariér 20



Neděle 3. února



České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Pat a Mat: Zimní radovánky 14

Psí domov 15.30

Bohemian Rhapsody 17.30

Ženy v běhu 20.15



Lišov

Ovečky a vlci 10

Ticho před bouří 17



Trhové Sviny

Psí domov 17

Úniková hra 19.30



Týn nad Vltavou

Raubíř Ralf a internet 16



DIVADLA

České Budějovice

Malé divadlo, Hradební 18

To, co žije pod tvojí postelí/divadelní studie strachu - sobota 2. února od 17 h



Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19

Tramvaj do stanice Touha/taneční drama - sobota 2. února od 19 h



Horká vana, Česká 7

Divadlo Studna/bajky o zvířátkách - sobota 2. února od 10 h



POŘADY

Restaurace Beseda

Hudební večery s živou hudbou, kapela Star - sobota 2. února od 20.30 h



DK Metropol, společenský sál

Burza sběratelů; nakoupit, prodat či vyměnit můžete nejrůznější věci

(pivní tácky, knihy, odznaky apod.) - neděle 3. února 7 – 12



Vrábče, Obecní dům u mateřské školy

Sobota 2. února: 23. ročník mariášového turnaje,

prezentace do 12.45 h, začátek ve 13 h, startovné 120 Kč



Nuzice, Kulturní dům

Dětský maškarní bál: dětská diskotéka, soutěže, vstupné děti 30 Kč, dospělí 50 Kč

sobota 2. února od 14 h



BRUSLENÍ

Hluboká nad Vltavou

Zimní stadion

sobota 2. února 15.30 – 17.15

neděle 3. února 14 – 15.45



České Budějovice

Budvar aréna

Bruslí se od 1. do 10. února vždy od 16 do 18 h



KAM NA PLES V SOBOTU 2. ÚNORA

Nesměň – Tradiční bál, který připravil Sbor dobrovolných hasičů,

se koná v sále školy, zatančíte si při hudbě kapely Pavla Havlíka 20



Střížov, hostinec

Myslivecký spolek Komařice zve na jubilejní padesátý myslivecký ples,

hrát bude Hájovanka, vystoupí Jihočeští trubači, vstupné 100 Kč 19



České Budějovice

DK Metropol, společenský sál

23. benefiční ples Rotary klubu, hraje Třeboňský lázeňský symfonický orchestr

a Bing Band Vladislava Brože – Praha, výtěžek bude věnován na klimatizaci

rehabilitačního bazénu v českobudějovickém Centru Arpida 20



Trhové Sviny

Taneční sál kulturního domu

XV. ples dobré vůle, k tanci i poslechu zahraje hudební skupina Obzor,

bude i předtančení, tombola, dražba a další program,

za vstupné zaplatíte 130 Kč 19