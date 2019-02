České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník

Čtvrtek 7. února 2019



KINA

Lišov, Kino Svět

Zrodila se hvězda 20



Hluboká nad Vltavou

Kino Panorama

Narušitel 19



Trhové Sviny

Marie, královna skotská 19.30



České Budějovice

Kotva, Lidická tř.

Lego příběh 2 13.30

Zrodila se hvězda 15.30

Ženy v běhu 18

Mettalica – Francie na jednu noc/záznam koncertu 20



Multikino CineStar, Čtyři Dvory

Metallica: Francie na jednu noc (záznam koncertu) 20

LEGO příběh 2 3D 12.30

Aquaman dabing 20

Bohemian Rhapsody titulky 14.45, 17.30

Čertí brko 12.10, 14.20

LEGO příběh 2 dabing 11.10, 13, 15.20, 17.40

Marie, královna skotská titulky 18.20, 21.10

Na střeše 16.30, 18.50, 21

Potomek titulky 13.30, 15.40, 17.50, 19.10, 21.15

Psí domov dabing 11, 12.40, 14.50, 17

Raubíř Ralf a internet dabing 11, 13.20, 15.50

Úniková hra titulky 20.15

Ženy v běhu 11, 11.30, 13, 13.40, 15, 15.50, 17.10, 18, 19.20, 20.10, 21.30



Multikino CineStar, IGY Centrum

Metallica: Francie na jednu noc (záznam koncertu)

Bohemian Rhapsody Atmos titulky 17.30, 20.20

LEGO příběh 2 3D dabing 11.45, 14

Aquaman dabing 20.10

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět dabing 11.40, 13.40

LEGO příběh 2 dabing 11.15, 12.15, 13.30, 14.30, 16.45, 19

Marie, královna skotská titulky 18.30, 21.10

Na střeše 14.10, 16.20, 18.30, 20.40

Ovečky a vlci: Velká bitva dabing 11.20

Potomek titulky 13.20, 15.50, 18, 21

Psí domov dabing 11.20, 12.20, 13.30, 15.40, 17.50

Raubíř Ralf a internet dabing 11.40, 12.30, 15

Úniková hra titulky 15.30, 17.40, 19.50, 21.15, 22

Ženy v běhu 14.30, 15.45, 16.40, 17.50, 18.50, 21



DIVADLA

Jihočeské divadlo

Studiová scéna Na Půdě

Dr. Stejskala 19

Letní vosy nás štípou už i v listopadu/absurdní komedie 19.30



POŘADY

Literární kavárna

Měsíc ve dne, Nová 3

Slavnostní prezentace knihy rozhovorů Moje stoleté Československo publicisty Radka Gálise, ukázky z knihy přečte člen činohry Jihočeského divadla René Šmotek, vstup zdarma 18



Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

Seznamovací čtvrtky; s on-line katalogem knihovny,

rezervace na svikova@cbvk.cz, tel. 386 111 221



Hvězdárna a planetárium, Zátkovo nábřeží

Pořad v kinosále: Vesmír pro mrňata – od 3 do 6 let,

jednotné vstupné 50 Kč 16.30



Zoo Dvorec

Tip na prázdninový výlet: do 10. února čeká děti

poznávací cesta po zoo s odměnou, dílničky, malování, těšit se mohou

na komentovaná krmení 11 – 16



Borek, Kulturní dům

Senior klub s kapelou Václavanka 18



Čihovické kulturní centrum Špejchar klub (u Týna nad Vltavou)

Přednáška Jaromíra Štětiny na téma Rusko jako bezpečnostní hrozba 18



PLAVÁNÍ

České Budějovice

Plavecký stadion 7 – 21.45



BRUSLENÍ

Budvar aréna

Bruslí se do 10. února vždy od 16 do 18 h



Pátek 8. února 2019

Týn nad Vltavou

Městská galerie

Výtvarná kuchyňka k výstavě Anny Krninské a Vladimíra Noska –

Vymodeluj pankáče!, vstupné 30 Kč, s sebou pracovní oblečení 14



Borovany, kulturní dům

Tradiční 25. sportovní ples 20