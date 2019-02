České Budějovice - Kam se můžete vypravit za zábavou i poučením na Českobudějovicku

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Pátek 8. února 2019



KINA

Lišov, Kino Svět

Ženy v běhu 20



Týn nad Vltavou

Ženy v běhu 19.30



Trhové Sviny

Marie, královna skotská 19.30



České Budějovice

Kotva, Lidická tř.

Psí domov 13.30

Bohemian Rhapsody 15.15

Ženy v běhu 18

Zrodila se hvězda 20



DIVADLA

Jihočeské divadlo

Studiová scéna Na Půdě

Pod sněhem/současná hra o vztahu tří sester 19.30



Hluboká nad Vltavou

KC Panorama

Divadlo Pikl: Hvězdy z hotelu Palace/komedie 19



KONCERTY

Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

Klavírní Duo Rapsodie – představení od 19 h zrušeno z důvodu nemoci, náhradní termín 15. 3.



POŘADY

Týn nad Vltavou

Městská galerie

Výtvarná kuchyňka k výstavě Anny Krninské a Vladimíra Noska – Vymodeluj pankáče!, vstupné 30 Kč, s sebou pracovní oblečení 14



Borovany, kulturní dům

Tradiční 25. sportovní ples, taneční vystoupení, slosování o ceny 20



Zoo Dvorec

Tip na prázdninový výlet: do 10. února čeká děti poznávací cesta

po zoo s odměnou, dílničky, malování, těšit se mohou na

komentovaná krmení 11 – 16



PLAVÁNÍ

České Budějovice

Plavecký stadion 7 – 21.45



BRUSLENÍ

Budvar aréna

Do 10. února se bruslí vždy od 16 do 18 h



Hluboká nad Vltavou

Zimní stadion 17 – 18.45



Sobota 9. února 2019

Hluboká nad Vltavou

KC Panorama

Divadlo Pikl: Vraždy a něžnosti/komedie 19



KAM NA PLES

Týn nad Vltavou, MDK Sokolovna

Veteráni – Spolek bývalých vojáků – pořádá 15. Spolkový ples, hrají Božejáci 19



Včelná, Kulturní dům

Běžecký ples 20



Rychnov u Nových Hradů, společenský sál

Myslivecký ples, hraje Petříkovská muzika se zpěvákem Pavlem Heidingerem,

pestrá tombola 20



Pohostinství Třebeč

Hasičský ples, hraje skupina Návraty, bohatá tombola 20