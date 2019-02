Českobudějovicko - Připravili jsme tipy na volné chvíle.

Pondělí 11. února 2019



KINA

Trhové Sviny

Ticho před bouří/ americký thriller 19.30



České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Ženy v běhu 15.30

Mongolsko/diashow Martina Loewa (od 11. do 14. 2.) 17.30

Favoritka 20.15



Multikino CineStar, Čtyři Dvory

Aquaman dabing 20

Bohemian Rhapsody titulky 14.45, 17.30

Čertí brko 14.20

LEGO příběh 2 dabing 13, 15.20, 17.40

Marie, královna skotská titulky 18, 20.40

Na střeše 16.30, 18.50, 21

Ovečky a vlci: Velká bitva dabing 13

Potomek titulky 14.50, 17, 19.10, 21.20

Psí domov dabing 14.10, 16.20, 18.30

Raubíř Ralf a internet dabing 13, 15.30

Úniková hra titulky 20.15, 20.40

Ženy v běhu 13, 13.40, 15, 15.50, 17.10, 18, 19.20, 20.10, 21.30



Multikino CineStar, IGY Centrum

Bohemian Rhapsody Atmos titulky 17.15, 20

LEGO příběh 2 3D dabing 14, 16.15

Aquaman dabing 20.30

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět dabing 13.15, 13.40, 15.15

LEGO příběh 2 dabing 13.30, 14.30, 16.45, 19

Marie, královna skotská titulky 18.30, 21.10

Na střeše 16.20, 18.30, 20.40

Ovečky a vlci: Veliká bitva dabing 13.30

Potomek titulky 15.50, 18, 21

Psí domov dabing 14, 16.10, 18.20

Raubíř Ralf a internet dabing 13.50

Úniková hra titulky 15.30, 17.40, 19.50, 21.15, 22

Ženy v běhu 14.30, 15.40, 16.40, 17.50, 18.50, 20.10, 21



DIVADLA

Jihočeské divadlo

Studiová scéna Na Půdě

Pod sněhem/současná hra o vztahu tří sester 19.30



POŘADY

Jihočeské muzeum

Dukelská 1

Barokní sál, 1. patro

Anna Stodolová: Kudy z bludného kruhu násilí?

Přednáška o hněvu – co je hněv, můžeme se hněvat na ty, které máme rádi –

přednášející odpoví na tyto a další palčivé otázky, vstupné 50 Kč 17



Jihočeské muzeum

Historický klub

Přednáškový sál č. 114

Objev dosud neznámé hrobky Jana Jiřího ze Švamberka;

přednáška Jiřího Šindeláře (spojena s členskou schůzí Historického klubu) 16.30



Radnice

Nám. Př. Otakara II.

Komentovaná prohlídka radnice s průvodcem,

sraz v Turistickém informačním centru 10.15 – 11



Borovany

Divadelní klub

Národní parky východní Afriky

Beseda rodiny Ambrožových přenese účastníky do horké Afriky

za gorilami, lvy, šimpanzi, levharty, hrochy a projedete nejkrásnější

národní parky východní Afriky, vstupné je dobrovolné 19



PLAVÁNÍ

České Budějovice

Plavecký stadion 10 – 21.45



Úterý 12. února 2019



Jihočeské muzeum

Barokní sál

Autogramiáda celého hokejového týmu ČEZ Motor České Budějovice

(náhradní termín, přesunut byl z důvodu nemoci) od 16 h,

vstup do muzea v době od 15.30 do 17.30 h zdarma



Jihočeské divadlo

Dr. Stejskala 19

Tramvaj do stanice Touha/taneční drama 19



Dětský maškarní karneval

České Budějovice – Šanci, obléci se jako oblíbená komiksová postava

a přijít si užít hravé odpoledne, mají děti v úterý 12. února. Jihočeská vědecká knihovna,

pobočka v Rožnově, pro ně připravila od 16 h maškarní karneval. Vstup je zdarma.

Jakou postavu máte oblíbenou?