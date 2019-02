Úterý 12. února 2019



KINA

Týn nad Vltavou

Bohemian Rhapsody 19.30



České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Cesta vede do Tibetu 16

Země Čingischána – Mongolsko;

cestovatelská diashow Martina Loewa (od 11. do 14. 2.) 17.30

Bohemian Rhapsody 20.15



Multikino CineStar

Igy Centrum

Bohemian Rhapsody Atmos titulky 17.15, 20

LEGO příběh 2 3D dabing 14, 16.15

Aquaman dabing 20.30

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět dabing 13.15, 13.40, 15.15

LEGO příběh 2 dabing 13.30, 14.30, 16.45, 19

Marie, královna skotská titulky 18.30, 21.10

Na střeše 16.20, 18.30, 20.40

Ovečky a vlci: Veliká bitva dabing 13.30

Potomek titulky 15.50, 18, 21

Psí domov dabing 14, 16.10, 18.20

Raubíř Ralf a internet dabing 13.50

Úniková hra titulky 15.30, 17.40, 19.50, 21.15, 22

Ženy v běhu 14.30, 15.40, 16.40, 17.50, 18.50, 20.10, 21



DIVADLA

Jihočeské divadlo

Dr. Stejskala 19

Tramvaj do stanice Touha/taneční drama 19



Studiová scéna Na Půdě

Téměř dokonalá láska/ psychologické drama 19.30



KONCERTY

DK Metropol, divadelní sál

Koncert akustického turné slovenské skupiny No Name 19.30



POŘADY

Jihočeské muzeum, přednáškový sál

Nitěné knoflíky ručně šité; o historii a výrobě nitěného knoflíku

bude vyprávět Olga Pikousová, lektorka lidových řemesel 17



Jihočeská vědecká knihovna, Rožnov

Dětský maškarní karneval; děti se mohou obléci jako jejich

oblíbené komiksové postavy a přijít si užít hravé odpoledne, vstup zdarma 16



Čihovické kulturní centrum, Špejchar klub

(u Týna nad Vltavou)

Hledání svobody v dnešní společnosti/ přednáší Tomáš Machula,

rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 18



Včelná, Kulturní dům

Na tanečním večeru, který připravuje aktivní Senior klub,

zahraje k tanci i poslechu kapela Patriot, zváni jsou nejen senioři,

vstupné činí 50 Kč - 17.30 - 21.30



Středa 13. února 2019



České Budějovice

DK Metropol, Senovážné náměstí

Leoš Janáček: Její pastorkyňa/hudební drama, derniéra 19



Výlet kolem Vltavy naplánovali na středu 13. února českobudějovičtí turisté.

Vlakem do Třísova odjedou v 8.13 h, trasa povede přes Plešovice (s modelem vesnice)

do Zlaté Koruny. Zpět se vrátí autobusem, ujdou asi 10 km.



Z výstavní nabídky

České Budějovice

Galerie Nahoře/DK Metropol, Senovážné nám.

Pochodeň č. 1 – výstava k 50. výročí upálení Jana Palacha

Výstava tří českobudějovických fotografů: Michal Tůma dokumentoval události

v Českých Budějovicích a zúčastnil se Palachova pohřbu, Otta Sepp a Bohuslava Maříková fotografovali 20. ledna 1969 tryznu za Jana Palacha v Budějovicích; do 16. února



Výstaviště, pavilon T2

Mláďata z dinoparku/ výstava robotických a statických modelů dinosaurů

v životních velikostech/do 3. března, otevřeno denně 10 – 18 h



Týn nad Vltavou

Městská galerie

Dům U Zlatého slunce

Horizontály a vertikály

Výstava dvou jindřichohradeckých umělců: Vladimíra Noska, tvůrce koláží,

a sochařky Anny Krninské; otevřeno út – ne 13 – 17 h/do 24. února