Pondělí 25. února 2019



KINA

Trhové Sviny

Mrazivá pomsta/ americký akční thriller 19.30



České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Zrodila se hvězda 15.30

Ženy v běhu 18

Schindlerův seznam 20



Multikino CineStar, IGY Centrum

Alita: Bojový Anděl titulky Atmos 20.10

Bohemian Rhapsody Atmos titulky 17.15

Alita: Bojový Anděl 3D dabing 21.15

Jak vycvičit draka 3 3D dabing 13.50, 16.10

Alita: Bojový Anděl dabing 14, 16.30, 19

Jak vycvičit draka 3 13.15, 15, 15.30, 17.45

LEGO příběh 2 dabing 14.30, 16.50

Léto s gentlemanem 16.40, 18.50

Mrazivá pomsta titulky 19.10, 21.40

Na střeše 14.30

Potomek titulky 21.30

Psí domov dabing 13, 14

Úhoři mají nabito 14.20, 16.30, 18.40, 20.50

Úniková hra titulky 21

Všichni to vědí titulky 18.30, 20

Ženy v běhu 13.10, 15.20, 16.10, 17.30, 18.20, 19.45, 20.30, 22



Multikino CineStar, Čtyři Dvory

Alita: Bojový Anděl 3D dabing 17

Jak vycvičti draka 3 D dabing 14.45

Alita: Bojový Anděl dabing 13.45, 16.15, 20

Bohemian Rhapsody titulky 19.40

Jak vycvičit draka 3 13.30, 14.15, 15.45, 16.30, 18

LEGO příběh 2 dabing 13, 15.20, 17.40

Léto s gentlemanem 18.50, 20.15

Mrazivá pomsta titulky 18.45, 21.15

Na střeše 14.20

Psí domov dabing 15.50

Raubír Ralf a internet dabing 13.30

Úhoři mají nabito 16.30, 18.40, 20.50

Všichni to vědí titulky 17.50, 20.30

Ženy v běhu 14.10, 16.10, 18.10, 20.10, 21



DIVADLA

Jihočeské divadlo

Dr. Stejskala 19

Václav Havel: Pokoušení; slavná parafráze Fausta 19



Studiová scéna Na Půdě

Kalifornská mlha/ hra 19.30



POŘADY

Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

Martin Nechvíle bude hovořit o středověkých hradech na Českokrumlovsku

(v rámci podvečerů Literárně historického kruhu) 16



Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech

Čtení z nových knižních novinek pro děti do 8 let 15.30



Radnice

Náměstí Př. Otakara II.

Komentovaná prohlídka radnice s průvodcem,

sraz v Turistickém informačním centru 10.15 – 11



Borovany, Divadelní klub

Bramborová expedice Peru

Povídání Pavla Chlouby o objevování příběhu brambor,

poznáte i další botanické zajímavosti Peru, vstupné činí 30 Kč 18



JAK NA DANĚ

Nejasnosti při vyplňování daňových přiznání pomohou vyřešit v pondělí 25. února

pracovníci českobudějovického územního pracoviště Finančního úřadu pro Jihočeský kraj,

a to na Městském úřadu v Nových Hradech od 13.30 do 16.30 h.

Na Městském úřadu ve Zlivi, na Městském úřadu v Lišově a na Městském úřadu

v Hluboké nad Vltavou pak v době od 11 do 16.30 h.

Zájemcům poskytnou také informační materiály, tiskopisy, budou přijímat vyplněná

daňová přiznání, případně vypomohou při jejich sestavování.

Ve stejných časech, tj. od 11 do 16.30 h, budouk dispozici 4. března ve Zlivi a v Lišově,

6. března pak v Hluboké nad Vltavou.



PLAVÁNÍ

České Budějovice

Plavecký stadion 10 – 21.45



Úterý 26. února 2019



Literární kavárna

Měsíc ve dne, Nová 3

Prezentace knihy rozhovorů Radka Gálise Rozpůlená srdce;

rozhovory se sedmi osobnostmi, které rozdělily svůj život

mezi Československo a Izrael 18



Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

Antidiskotéka neboli ro(c)kování; pořad věnovaný hudbě

s hudebním publicistou Jiřím Černým 19