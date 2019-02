Úterý 26. února 2019



KINA

Týn nad Vltavou

Alita: Bojový Anděl 19.30



České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Úhoři mají nabito 16

Ženy v běhu 18

Roma 20



Multikino CineStar, IGY Centrum

Alita: Bojový Anděl titulky Atmos 20.10

Bohemian Rhapsody Atmos titulky 17.15

Alita: Bojový Anděl 3D dabing 21.15

Jak vycvičit draka 3 3D dabing 13.50, 16.10

Alita: Bojový Anděl dabing 14, 16.30, 19

Jak vycvičit draka 3 13.15, 15, 15.30, 17.45

LEGO příběh 2 dabing 14.30, 16.50

Léto s gentlemanem 16.40, 18.50

Mrazivá pomsta titulky 19.10, 21.40

Na střeše 14.30

Potomek titulky 21.30

Psí domov dabing 13, 14

Úhoři mají nabito 14.20, 16.30, 18.40, 20.50

Úniková hra titulky 21

Všichni to vědí titulky 18.30, 20

Ženy v běhu 13.10, 15.20, 16.10, 17.30, 18.20, 19.45, 20.30, 22



Multikino CineStar, Čtyři Dvory

Alita: Bojový Anděl 3D dabing 17

Jak vycvičit draka 3 D dabing 14.45

Alita: Bojový Anděl dabing 13.45, 16.15, 20

Bohemian Rhapsody titulky 19.40

Jak vycvičit draka 3 13.30, 14.15, 15.45, 16.30, 18

LEGO příběh 2 dabing 13, 15.20, 17.40

Léto s gentlemanem 18.50, 20.15

Mrazivá pomsta titulky 18.45, 21.15

Na střeše 14.20

Psí domov dabing 15.50

Raubíř Ralf a internet dabing 13.30

Úhoři mají nabito 16.30, 18.40, 20.50

Všichni to vědí titulky 17.50, 20.30

Ženy v běhu 14.10, 16.10, 18.10, 20.10, 21



POŘADY

Jihočeské muzeum

Dukelská 1

Jarní cyklus Akademických půlhodinek

Edukační sál č. 131

Pavouci z podzemí světa; přednáší Vlastimil Růžička

z Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR, vstup zdarma 16



Přednáškový sál č. 114

Za vůní perníků

Zdeňka Chvojková, lektorka pečení pečiva, předvede zdobení perníků 17



Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

Antidiskotéka neboli ro(c)kování; pořad věnovaný hudbě

s hudebním publicistou Jiřím Černým 19



Jihočeská vědecká knihovna, Suché Vrbné, Železničářská 12

Čtení nás baví/číst se bude nejen z nových dětských knih 16



Čihovické kulturní centrum Špejchar klub

u Týna nad Vltavou

Cyklus přednášek Sedm týdnů se svatou Anežkou

Co (ne)hledat v Bibli/ přednáší P. František Hroznata Janoušek 18



Trhové Sviny, kulturní dům

Gruzie/cestovatelské promítání Tomáše Mitáše 18



Včelná, kulturní dům

Taneční večer v režii Senior klubu, hrát bude kapela Vltava,

vstupné 50 Kč 17.30 – 21.30



PLAVÁNÍ

České Budějovice

Plavecký stadion 7 – 21.45



Borovany, bazén v základní škole 19 – 21



Středa 27. února 2019



Boršov nad Vltavou

Knihovna

Ostrovy úsměvů – Indonésie

Vyprávění novinářky, publicistky a cestovatelky Hanky Hosnedlové

o putování po ostrovech Indonésie; těšit se můžete i na promítání fotografií 18



Nejen k rybníku Xerr se podívají ve středu 27. února českobudějovičtí členové

Klubu českých turistů. Vlakem do Petříkova odjedou v 8.09 h. Odtud se vydají

lesními cestami k rybníku Xerr a přes Jiříkovo údolí dojdou na Jakuli. Trasa bude dlouhá

asi 11 km. Přidáte se?