Středa 27. února 2019



KINA

Týn nad Vltavou

LEGO Příběh 2 18



České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Všichni to vědí 15.15

Ženy v běhu 18

Metallica – Francie na jednu noc/záznam koncertu 20



DIVADLA

Divadlo U Kapličky

Husova 45

Papá, že se nestydíš! od 19 h /představení zrušeno z důvodu nemoci



POŘADY

Jihočeská vědecká knihovna, Rožnov

Knižní kvíz/zábavný soutěžní pořad, z něhož si můžete

odnést i knižní cenu 18



Horká vana, Česká 7

Zelená středa: 100 % obnovitelné energie pro města a regiony?/

beseda s Milanem Smržem z Eurosolar.cz, pořádá Calla 18



Gymnázium Jírovcova

Přednášková místnost

Hlenky: krásky inteligentní; dozvíte se více o jejich vlastnostech,

pro které se staly objektem výzkumu nejen v biologii, přednáší RNDr. Jiří Kubásek,

vstup zdarma 15



Boršov nad Vltavou

Knihovna

Ostrovy úsměvů – Indonésie

Vyprávění novinářky, publicistky a cestovatelky Hanky Hosnedlové

o putování po ostrovech Indonésie bude doplněno promítáním fotografií 18



Hrad Nové Hrady

Zimní prohlídky se konají do 31. 3., a to vždy ve středu a v pátek od 13 h



PLAVÁNÍ

Borovany, bazén v základní škole 17.30 – 21



České Budějovice

Plavecký stadion, Sokolský ostrov 7 – 21.45



BRUSLENÍ

Budvar aréna 17 – 19



Čtvrtek 28. února 2019



Budějovický Budvar

Divadelní prohlídka

Objednávky na tel. čísle 387 705 347, více na www.visitbudvar.cz,

další prohlídka se bude konat 7. 3.



Týn nad Vltavou

Sokolovna

Námořnický bál Zahraj mi tu mou 17