Čtvrtek 28. února 2019



KINA

Lišov, Kino Svět

Léto s gentlemanem 20



Hluboká nad Vltavou

KC Panorama

Léto s gentlemanem 19



Trhové Sviny

Co jsme komu zase udělali? 19.30



České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Colette: Příběh vášně 15.30

Ženy v běhu 18

Co jsme komu zase udělali? 20



Multikino CineStar, IGY Centrum

Bohemian Rhapsody Atmos titulky 20

Jak vycvičit draka 3 3D dabing 14.45, 17

Alita: Bojový Anděl dabing 17.15, 20.15

Co jsme komu zase udělali? dabing 14, 18.30, 20.40

Colette: Příběh vášně titulky 18.50, 21.10

Jak vycvičit draka 3 dabing 13, 13.30, 15.15, 15.45, 16.15, 17.30, 18

LEGO příběh 2 dabing 14.10, 16.30

Léto s gentlemanem 15.10, 17.20

Na střeše 13

Psí domov dabing 13

Úhoři mají nabito 19.30, 21.40

Úniková hra titulky 19.15

Všechno nejhorší 2 titulky 15, 19.50, 21.30, 22

Ženy v běhu 13.10, 13.50, 15.20, 16, 17.30, 18.10, 19.45, 20.20, 22

Ženy v běhu PRO MAMINKY 9.30



Multikino CineStar, Čtyři Dvory

Jak vycvičit draka 3 3D dabing 14.10, 16.30

Alita: Bojový Anděl dabing 13.50, 18.50, 21.20

Co jsme komu zase udělali? dabing 14.40, 17.50, 20

Colette: Příběh vášně titulky 20

Jak vycvičit drak 3 dabing 13, 13.30, 15.15, 15.45, 17.30, 18

LEGO příběh 2 dabing 14, 16.20

Psí domov dabing 15.50

Úhoři mají nabito 18.45, 21

Všechno nejhorší 2 titulky 16.30, 18.40, 20.15, 20.50

Ženy v běhu 13.30, 14.10, 16.10, 16.50, 18.10, 19, 20.10, 21



DIVADLA

Jihočeské divadlo

Dr. Stejskala 19

Úča musí pryč!/ komedie 19



POŘADY

Český rozhlas

U Tří lvů 1

Činoherní sál

Kam kráčíš, eurozóno?

Beseda s ekonomkou Hanou Lipovskou, autorkou několika knih, které se věnují ekonomickým tématům dnešní doby; na besedě se s účastníky zamyslí nad budoucností společné evropské měny 18



Budějovický Budvar

Divadelní prohlídka

Objednávky na tel. čísle 387 705 347, více na www.visitbudvar.cz,

další prohlídka 7. 3.



Jihočeská vědecká knihovna, Na Sadech

Šachové odpoledne

Těm, kteří si přijdou vyzkoušet šachy, se budou věnovat dětští šachisté ze Šachové akademie VŠTE 15 – 17



JVK, Suché Vrbné

Batolata v knihovně/ dopolední setkání se čtením, pohybem,

hrou a smíchem 10 – 11.30



JVK, Vltava

Batolata v knihovně 9.30 – 11



Hvězdárna a planetárium, Zátkovo nábřeží

Vesmír pro mrňata/ pořad v kinosále 16.30



Borek, kulturní dům

Senior klub, hrát bude kapela Ševětínka 18



Týn nad Vltavou

Sokolovna

Námořnický bál

Zahraj mi tu mou 17



PLAVÁNÍ

Borovany, bazén v základní škole 17 – 21



České Budějovice

Plavecký stadion, Sokolský ostrov 7 – 21.45



Pátek 1. března 2019



Jihočeské divadlo

Dr. Stejskala 19

Jiří Havelka: Elity/ krimi drama 19



Hluboká nad Vltavou

KC Panorama

Divadelní spolek KŘÍŽžáci: Netopýr/komedie

1. a 2. března od 19 h



Týn nad Vltavou

Sokolovna

Hasičský ples, hraje MIDI Tábor 20