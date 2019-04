KINA

Lišov, Kino Svět

Teroristka - čtvrtek 18. dubna 20

Captain Marvel - pátek 19. dubna 20

Trhové Sviny

Řbitov zviřátek - čtvrtek a pátek 18. a 19. dubna od 19.30

Týn nad Vltavou

Ženy v běhu - pátek 19. dubna 19.30

Hluboká nad Vltavou

Kino Panorama

Trabantem tam a zase zpátky - čtvrtek 18. dubna 19

Hellboy - pátek 19. dubna 19

České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Čtvrtek 18. dubna:

Jak vycvičit draka 3 15

Srí Lanka/diashow Martina Loewa 17.30

Zelená kniha 20.15

Pátek 19. dubna:

Mrňouskové 2: Daleko od domova 14

Hledá se Yetti 16

Teroristka 18

Trabantem tam a zase zpátky 20

Multikino CineStar, IGY Centrum - 18. 4.

After: Polibek titulky 12.45, 15, 17.15, 19.30, 21.45

Hellboy dabing 16.20, 19, 21.45

Hledá se Yetti dabing 11, 12.30, 13.10, 14.40, 15.20, 16.45

Jak vycvičit draka 3 dabing 11, 13.15, 15.30

Kouzelný park dabing 11.15

La Llorona: Prokletá žena titulky 20

La Llorona: Prokletá žena Atmos titulky 17.30, 19.30, 21.30

LOVEní 13.20, 17.45, 22

Mrňouskové 2: Daleko od domova 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20

Řbitov zvířátek titulky 17, 19.15, 21.30

Shazam! dabing 15.40, 18.30, 21.20

Teroristka 15.40, 17.20, 19.30, 21.40

Trabantem tam a zase zpátky 18.50, 21.20

Velké dobrodružství Čtyřlístku 11, 12, 12.20, 13.40, 14, 15.20

Ženy v běhu 17.50, 19.50, 21.50

Multikino CineStar, Čtyři Dvory - 18. 4.

After: Polibek titulky 13.40, 16, 18.20, 20.40

Captain Marvel dabing 15.10

Dumbo dabing 12.45

Helboy dabing 18.30, 21

Hledá se Yetti dabing 11.30, 12.10, 13.30, 14.20, 16.30

Jak vycvičit draka 3 dabing 11, 13.30, 15.45

La Llorona: Prokletá žena titulky 15, 17, 19.10, 21.15

LOVEní 18.40

Mrňouskové 2: Daleko od domova 12, 14.10, 16.20

Řbitov zvířátek titulky 18, 20.10

Shazam! dabing 12.20, 18.40, 21.20

Teroristka 11.20, 15.40, 17.50, 20

Trabantem tam a zase zpátky 17.45, 20.15

Velké dobrodružství Čtyřlístku 11.15, 13, 14.45

Ženy v běhu 16.30, 21

DIVADLA

Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 19

Rybí krev/requiem za zbourané vesnice, premiéra

čtvrtek 18. dubna 19

DK Metropol, divadelní sál

Evita/muzikál - čtvrtek 18. dubna 19

KONCERTY

DK Metropol, společenský sál

Lord Of The Sound v novém programu Music is coming/ukrajinský symfonický orchestr

- čtvrtek 18. dubna 19

Klášterní kostel Obětování Panny Marie, Piaristické nám.

Antonín Dvořák – Stabat mater, op. 58; sbor a orchestr Jihočeského divadla

pátek 19. dubna 19.45

KD Vltava, F. Ondříčka

Totální Nasazení, E!E, The Fialky -

pátek 19. dubna 19

POŘADY

Jihočeské muzeum

Doprovodný program k velikonoční výstavě

Jiří Honiss: podmalby na skle, Helena Salvová: drátovaná vejce

čtvrtek 18. dubna 9 – 17

Tradiční předení velkopátečních nitek

Dana Vařilová, Jitka Schneipflugová, Jitka Sovová a Anna Vancová

pátek 19. dubna od 9 h

Borek, Kulturní dům

Senior klub, hrát bude kapela Minimax - čtvrtek 18. dubna 18

Členové Klubu českých turistů z Českých Budějovic nazvali

výlet v pátek 19. dubna K pramenům Rokytky. Z vlakového nádraží

odjedou do Říčan v 6.01 h, vrátí se v 17.58 h. Pěší trasa bude měřit asi 16 km.

Všichni zájemci jsou zváni.

Týn nad Vltavou

Městská galerie

Velikonoční výtvarná kuchyňka k výstavě Václava Johanuse;

účastníci pomalují skořápky od vajíček podle obrázků Václava Johanuse;

s sebou vyfouklá vejce, pracovní oblečení, vstupné 30 Kč

pátek 19. dubna 13 – 17

VÝSTAVY

České Budějovice

Jihočeské muzeum

Johann Steinbrener: Příběh vimperského knihtisku – „Mým polem je svět.“

– výstava začíná ve čtvrtek 18. dubna a potrvá do 27. 10.

DK Metropol

I. respirium a Kruhový sál, Senovážné nám.

Prodejní výstava orchidejí a exotických rostlin;

od 19. do 28. dubna, otevřeno denně 9 – 18 h

TIP NA SOBOTU

Sportovní hala

Soutěže v tanečním sportu – taneční ligy ve standardních

a latinskoamerických tancích a postupová soutěž třídy B, A

ve standardních a latinskoamerických tancích – sobota 20. dubna 9 – 18