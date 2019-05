KINA

Týn nad Vltavou

UglyDolls 16

Lišov, Kino Svět

Godzilla II Král monster 20

České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Rocketman 15.45 a 20.15

Bolest a sláva 18

DIVADLA

Homole, hasičárna

Divadlo ŽAS – Ženský amatérský spolek Dokud se tančí; premiéra představení 20

KONCERTY

Koncertní síň Otakara Jeremiáše, Kněžská 6

Mezinárodní hudební festival

Cantate Budweis 19

POŘADY

České Budějovice

U Obchodního domu Prior

Fyzika na Lannovce

Interaktivní vědeckou show pořádá katedra aplikované fyziky a techniky PF JU; diváci spatří netradiční fyzikální pokusy, zjistí například co nevkládat do mikrovlnné trouby, jak spolu souvisí Leidenfrostův jev a kapka na rozpálené plotýnce, princip pohybu magnetického vlaku, uvidí praktickou ukázku vybití blesku do budovy bez bleskosvodu či jaká by byla vaše tíha na vybraných planetách a hvězdě 9 – 13

Ševětín, kino

Z Kanady na Aljašku s medvědy v zádech/

cestovatelská přednáška plná nejen příběhů, ale fotografií a videí 19

VÝSTAVY

České Budějovice

Jihočeské muzeum

100 let Jihočeského divadla – Kabinet zázraků

vernisáž v pátek 31. května od 16 h

Týn nad Vltavou

Městské muzeum

Za mistrem Alšem – Výstava ke 110. výročí narození malíře a knižního ilustrátora Jaroslava Vojny, vernisáž v pátek 31. května od 18 h

DALŠÍ TIPY

Trocnov – V sobotu 1. června od 10 h se koná v areálu Památníku Jana Žižky Den dětí, který nabídne bohatý program pro celou rodinu; soutěže, divadlo, taneční vystoupení, malování na obličej a možná přijde i kouzelník. Vstup je zdarma.

Týn nad Vltavou – Soutěžní odpoledne ke Dni dětí nazvané Letem světem si užijí v sobotu 1. června od 14 h děti ve sportovní hale nebo v parku u Městského Domu dětí a mládeže.

Pořežany – Veřejná burza je připravena na sobotu 1. června od 7 do 17 h na parkovišti u Muzea historických vozidel. Po stopách Švandy dudáka se vydají v neděli 2. června českobudějovičtí turisté. V 8.04 h odjedou vlakem do Strakonic, pěší trasa bude dlouhá asi 12 km.