Úterý 18. června 2019

KINA

Týn nad Vltavou

Kino Sokolovna

X-Men: Dark Phoenix 18

České Budějovice

Kino Kotva, Lidická tř.

Prado – sbírka plná divů/umění v kině 16

Teroristka 18

Bolest a sláva 20

DIVADLA

Divadlo U Kapličky

Husova 45

Světáci/ komedie

Parta fasádníků pracuje v Praze s chce si také užít bujarého života –

natrefí ale na trojici lehkých žen 19

KONCERTY

Velký sál konzervatoře

Kanovnická 22

Koncert posluchačů oddělení dřevěných dechových nástrojů 18

Club Highway 61

Kijevská 1474

Johnny Mastro blues/rock USA 19.30

POŘADY

Buskers fest – festival pouličního umění

17. – 21. června

Výběr 18. června:

nám. Př. Otakara II.:

20.30 h seskupení The Wildes z Rakouska předvede pouliční cirkus,

klub Hostel:

17.30 h Petr Hubík a Jakub Vančura – Music,

19 h kapela McBerds, 20.30 h Láďa Latka trio

Hvězdárna a planetárium, Zátkovo nábřeží

Vzdálený vesmír

Putování za hranice sluneční soustavy do vzdálených a

nepoznaných oblastí našeho vesmíru 20

Centrum setkávání

Neplachova 1

Jóga smíchu aneb Pojďte se smááát!

dozvíte se, jak důležité je smát se 18.30 – 19.30

Včelná, Kulturní dům

Senior klub připravil další taneční večer,

na kterém zahraje kapela Vltava, vstupné 50 Kč

17.30 – 21.30

Středa 19. června 2019

České Budějovice

KD Slavie, Jirsíkova 2

XI. ročník Seniorské písně;

vystoupí mj. soubory – pěvecký Rozmarýn, hudební Patrioti,

taneční Slunečnice, vstupné dobrovolné 14

Středy před K2

Sokolský ostrov 1

UDG + Lex Barker; vstup dobrovolný určený pro Centrum Arpida 18.30

Navštivte veletrh Bioem

České Budějovice – Zajímá vás ekologie, úspory energie a bytová výstavba?

Pak si nenechte ujít veletrh Bioem – největší s uvedenou tematikou.

Koná se od 20. do 23. června v Großschönau v okrese Gmünd (Dolní Rakousy).

Na 250 vystavovatelů bude prezentovat nejnovější progresivní technologie

a možnosti jejich využití ve stavebnictví a každodenním životě.

Navštívit budete moci také nízkoenergetické domy v parku pasivních staveb

a získat o nich potřebné informace.

Ve čtvrtek 20. června bude otevřeno od 9 do 18 h, v pátek, v sobotu a neděli

(21., 22. a 23. června) od 10 do 17 h.

Vstupné: dospělí 10 eur, senioři a studenti 8 eur, děti do 14 let mají vstup zdarma.

Od vlakového nádraží v Gmündu do Großschönau a zpět pojede denně bezplatný autobus;

v 10.50 h odjezd, zpět ve 14.40 h.