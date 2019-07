KINA

Trhové Sviny

Diego Maradona/britský sportovní životopisný dokument 20.15

Týn nad Vltavou

Kino Sokolovna

Mamma Mia! Here We Go Again/americký muzikál 19.30

České Budějovice

Letní kino Háječek

Zrodila se hvězda/ americké romantické hudební drama,

vstupné 50 Kč 21.30

Nám. Přemysla Otakara II.

Kinematograf bratří Čadíků: Po čem muži touží/

česká komedie, vstup zdarma 21.45

DIVADLA

Nádvoří radnice

Radniční léto: Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel/

pohádka, hraje Malé divadlo 18

Týn nad Vltavou

Otáčivé hlediště

DS Vltavan: Lucerna

Hraje se od 9. do 27. 7. vždy v úterý, středu, pátek a sobotu od 21.30 h

KONCERTY

České Budějovice

KD Slavie, letní scéna

Jirsíkova 2

Festival u Slavie

Od 9. července do 30. srpna

Prázdninový festival se bude konat pravidelně každé úterý, čtvrtek a pátek (kromě 23. 7.)

Úterý 9. července: Gonsofus + Hard to Frame od 18 do 22 h,

poté afterparty v Music bar Velbloud

POŘADY

Včelná, Kulturní dům

Taneční večer připravil místní Senior klub a zve nejen seniory;

pro pěknou pohodu, k tanci i poslechu bude hrát kapela Václavanka,

vstupné 50 Kč 17.30 – 21.30

Hluboká nad Vltavou

Jihočeská zoo

Večerní komentované prohlídky; konají se o prázdninách;

v červenci od 20.30 h, v srpnu (2., 6. a 9.) od 20 h, poté od 19.30 h, a to vždy v úterý a v pátek, nutná rezervace na tel. 724 846 142 (v pracovní dny 8 – 15 h)

VÝSTAVY

Nové Hrady, Galerie Koželužna

Výstava obrazů z Mezinárodního malířského sympozia NH740

Otevřeno út – ne 10 – 16 h/do 31. srpna

České Budějovice

Jihočeská vědecká knihovna, Lidická 1

Barčin pusopis; výstava obrázků Báry Sedláčkové, která maluje ústy – z důvodu nemoci je upoutána na invalidní vozík;

otevřeno po, st 10 – 12, 13 – 18, út, čt 10 – 12, 13 – 15 h/do 29. srpna

Středa 10. července 2019

DK Metropol, divadelní sál, Senovážné nám.

Divadelní společnost Háta: Byt na inzerát.

Co vše se přihodí, když si spolubydlící podají inzerát bez vědomí ostatních?

Začátek v 19 h

Na Podroužek se ve středu 10. července vydají členové Klubu českých turistů

z Českých Budějovic. Autobusem do Lhenic – u Jána odjedou v 8.50 h.

Přes Greinarov dojdou k Podroužku, kde bude i možnost koupání, a poté do Netolic.

Zpět se vrátí ve 14.25 h.

OD SOUSEDŮ

Tip na výlet

Hvězdárna Kleť

Astroléto na Kleti – Byli jsme na Měsíci!

Astronomická výstava a prohlídka hvězdárny, pozorování slunečních skvrn; o prázdninách prohlídky denně, začátky v 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 a 15.30 h, vstupné 50 Kč, děti a studenti 30 Kč